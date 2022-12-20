Tele2 помогает бизнесу экономить на связи

Фото: Tele2

Решение поможет пользователям оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность работы с клиентами и партнерами.

«Корпоративная АТС» дает возможность быстро и легко организовать многоканальную телефонию без затрат на оборудование и технических специалистов, записывать входящие и исходящие звонки для оценки качества работы сотрудников, проводить онлайн-конференции, осуществлять контроль и объединять удаленные подразделения, информировать клиентов. АТС позволяет улучшить клиентский сервис, делая путь потребителя при звонке в компанию максимально простым и удобным, обслуживать более ста звонков одноврменно.

Бизнес-абоненты Tele2 получат скидку 20% на «Корпоративную АТС» в течение 6 месяцев при первом подключении услуги вместе с номером 8 800 до 26 декабря 2022 года. Номер предоставит клиентам возможность звонить в организацию бесплатно из любого региона России.

Кроме того, до конца года при подключении к соответствующему тарифу АТС Tele2 дарит корпоративным абонентам серебряный или золотой городской номер. Красивая комбинация цифр легко запоминается и позволит выделить бизнес среди конкурентов.

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