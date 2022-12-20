На «ЕвроХим-ВолгаКалии» отмечают новый производственный год

Фото: Ирина СИМОНОВА

Сейчас общая протяженность подземных выработок Гремячинского ГОКа превышает 80 километров. За 11 месяцев 2022 года работники подземного комплекса «ЕвроХим-ВолгаКалия» обеспечили проходку 28 510 погонных метров выработок. С учетом работы подрядной организации проходка выработок в 2022 году составила 30 095 метров.

Высокие показатели в строительстве подземных сооружений обеспечиваются в том числе и благодаря высокому уровню технической оснащенности. На проходке заняты комбайновые комплексы, самоходные вагоны, буровые установки, погрузочно-доставочные машины – в общей сложности более 25 единиц габаритной проходческой техники.

Ранее успехов в достижении плановых показателей добились работники поверхностного комплекса комбината. В 2022 году сильвинитовая обогатительная фабрика Гремячинского ГОКа выпустила более 370 тысяч тонн готового продукта – хлористого калия, выполнив производственный план со значительным опережением графика.

Таким образом, коллектив «ЕвроХим-ВолгаКалия» выполнил производственный план 2022 с опережением в 40 дней, а по итогам года нацелен на амбициозные объёмы в 430 тыс. тонн готового продукта и 1,6 млн. тонн руды.

Для достижения высоких производственных результатов сотрудники рудника и фабрики реализовали более 130 инициатив по операционной эффективности, направленных на расшивку узких мест подъёма скипового ствола №1, увеличение производительности комбайновых комплексов и повышение извлечения флотации.

Успех в добыче калийной руды и производстве готового продукта стал возможен благодаря высокому уровню управления и кадровой работы, профессионализму и слаженности работы всех производственных подразделений предприятия, которое после выхода на проектную мощность станет одним из крупнейших промышленных гигантов региона и страны в целом.