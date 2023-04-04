В четырех районах Волгограда 5 апреля отключат электричество

Электрики оставят без света сотни домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Без электричества 5 апреля 2023 года в Волгограде из-за плановых работ на электросетях оставят жителей четырех районов. Среди коммунальных страдальцев, которых оставят без света и привычных удобств современности, окажутся жители многоэтажек и частного сектора в Центральном, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском. В большинстве домов отключения электроэнергии затянутся на весь день – с 9.00 до 17.00, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг».

Меньше всего пострадают 5 апреля жители Центрального района, там с 9 до 17 часов отключат свет в двух домах - ул. Двинская, 2, ул. Новороссийская, 77. В Дзержинском районе в среду будут обесточены дома на четырех улицах по адресам: ул. Зеленогорская, 6, 8, 3-9, ул. Кунцевская, 2-8, ул. Республиканская, 13, ул. Толбухина, 14-18, 22, 22а, 24, 24а. Электричества также не будет с 9.00 до 17.00.

Самые масштабные отключения электроэнергии запланировали 5 апреля в Краснооктябрьском районе в домах частного сектора: ул. 2-я Горная, 5-13, ул. Базарова, 5, 7, 9, ул. Волочаевская, 1, 3, 3а, 5-23, 25а, 25-31, 33/1, 2-24, 24а, 26-70, 33/2, 35а, 35-63, 61а, 70/1, 70/2, ул. 2-я Волочаевская, 20, 22, ул. Базарова, 20, ул. Базовая, 12, 27, ул. Касимовская, 1-21, 2-28, ул. Кубинская, 1-35, 2-24, ул. Мамаевская, 1-13, 17-21, 12-18, 22, 24, ул. Малая, 2-12, 3-15, ул. 2-я Малая, 1-11, 4-12, ул. Мичурина, 1-17, 2, 8-14, 34а, 34, 38, 38а, 38б, 40-50, 56-62, ул. Лермонтова, 24, 26, ул. Обороны Одессы, 1-3, 4, 6, ул. Обороны Севастополя, 1а, 1-31, 31а, 33, 33а, 35-43, 2-34, 36а, 36-42, 45-79, 71а, 44-76, 52а, ул. Обороны Ленинграда, 2, ул. Стрелковая, 1-11, 2-14, ул. Техническая, 1а, 1-15, 2-16, ул. Черноярская, 2а, 2б, 2-40, 3-11, 13а, 13-89, 43а, 47/1, 47/2, 55а, 67а, 69а, 73а, 42-100, 58а, 72а, 72б, 78а, 80а, пер. Волочаевский, 3-9, пер.2-й Волочаеский, 5, 6, 6а, 8, 10, пер. Мамаевский, 1а, 1-9, 2-10, пер. Малый, 2а, 2, 4, 3, 5, пер. Транспортный, 4, 6, 33, 18, 22, 45, 47, 47а, 49. Везде будет «темно» с 9.00 до 17.00.

На Тракторном в среду с 9 до 13 часов вырубят электричество в двух СНТ – Гидростроитель и Союзлифтмонтаж, а также в домах по адресам: ул. Вторая, 21/1, 21/15, 21/32, ул. Героев Тулы, 35/64, 35/56, 35/31, 35/49, 35/39, 35/34, 35/38, ул. Первая, 21/4, 21/2, И с 9 до 17 часов локальный блэкаут объявили на ул. Дегтярева, 33 и 35, ул. Дзержинского, 28.