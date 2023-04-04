Жить в Жирновске и Урюпинске лучше: Волгоград не вошел в число комфортных для проживания городов

В стране насчитали 603 благоустроенных города, но Волгограда среди них нет. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Индекс качества городской среды в 19 городах Волгоградской области по итогам 2022 года составил 186 баллов и по сравнению с 2019-м вырос на 17%. Такие данные представил в рейтинге Минстрой РФ, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Доля благоприятных для проживания городов в регионе – 42%. Волгоград в их число не вошел и стал предпоследним в рейтинге среди крупнейших городов, уступив всем, кроме Омска.

Благоприятной городская среда считается, если пройдена граница в 180 баллов из 360 возможных. У Волгограда – 173. Для сравнения – у Москвы 299 баллов, у Санкт-Петербурга – 264, у Сочи – 235, у Краснодара - 232, у Ростова-на-Дону – 212.

При этом у соседнего Волжского баллов за качество городской среды гораздо больше – 196, у Камышина – 194, у Астрахани – 188. Самым удобным для проживания в регионе городом стал нефтяной Жирновск – 215 баллов. Столица российской провинции Урюпинск набрал 211 баллов, Калач-на-Дону – 205, Фролово – 201, Котово, где в последнее время одна коммунальная беда за другой, – 199, Дубовка и Николаевск, Петров Вал и Серафимович – по 180.

Ниже «плинтуса» помимо областного центра среди городов Волгоградского региона оказались Котельниково – 179 баллов, Новоаннинский и Палласовка – по 177, Краснослободск – 170, Суровикино – 169, Ленинск – 167 баллов и другие.

Растет качество городской среды за счет новых парков и скверов, реконструкции общественных пространств, строительства детских и спортплощадок по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Индекс Министерство строительства и ЖКХ РФ пересчитывает каждый год, учитывая 36 индикаторов.

Оценивают жилье, уличную, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру, окружающие ее пространства и зеленые зоны, а также набережные и общегородское пространство. Среди показателей качества – безопасность и комфорт, экологичность и современность городской среды, ее идентичность и разнообразие, а также эффективность органов власти. За каждый можно получить 10 баллов, максимум – 360. У городов Волгоградской области в сумме 186 баллов, то есть чуть больше половины.

В целом по стране на этот раз нашли 603 благоустроенных города - на 113 больше, чем годом ранее. Но Волгограда среди них нет.