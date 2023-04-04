Знакомьтесь, «Супер Бабушка Волгограда - 2023»: фоторепортаж

Участницы конкурса опровергали стереотипы один за другим и доказали, что женщина в любом возрасте прекрасна.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Впервые в Волгограде прошел конкурс для женщин элегантного возраста 45+. Участницы проекта «Супер Бабушка Волгограда - 2023» ломали стереотипы один за другим и доказали, что женщина в любом возрасте прекрасна. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж с финала конкурса.
Участницы проекта «Супер Бабушка Волгограда - 2023» показали немало талантов.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Номер с внуками.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Номер с внуками.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Номер с внуками.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
24 участницы к финалу готовились с хореографом, стилистом и другими экспертами по красоте и здоровью. Помогали им, конечно, дети и внуки. В программе конкурса был и кулинарный поединок, и дефиле, и танец, и творческий номер. Финал получился ярким и эмоциональным.
Участницы проекта «Супер Бабушка Волгограда - 2023» показали немало талантов.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Жюри конкурса.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Дефиле участниц.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Дефиле участниц.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Семьи поддерживали своих любимых бабушек.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
2-я Вице Бабушка Волгограда – 56-летняя Елена Киселева – детский психолог и бабушка трех замечательных внуков и красавицы-внучки. Среди ее интересов – садоводство, рисование, спорт и вокал, и, конечно же, любимые внуки.
1-я Вице Бабушка Волгограда – 53-летняя Алла Сизенцева. У бизнес-леди пока одна внучка, но это не предел. Среди ее увлечений - спорт, лыжи, лошади, гольф, плавание и все, что связано с развитием личности.
Победительницы конкурса.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Участницы проекта «Супер Бабушка Волгограда - 2023»
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Титул «Супер Бабушка Волгограда - 2023» завоевала 58-летняя Нелля Волкова, которую ее теперь уже 12 внуков называют бабочкой. Музыкальный руководитель обожает колдовать на кухне, разводит цветы, занимается йогой и дайвингом.
Титул «Супер Бабушка Волгограда - 2023» завоевала 58-летняя Нелля Волкова.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ