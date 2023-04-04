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Звезды4 апреля 2023 8:37

Знакомьтесь, «Супер Бабушка Волгограда - 2023»: фоторепортаж

В Волгограде 2 апреля выбрали Супер Бабушку
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Участницы конкурса опровергали стереотипы один за другим и доказали, что женщина в любом возрасте прекрасна.

Участницы конкурса опровергали стереотипы один за другим и доказали, что женщина в любом возрасте прекрасна.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Впервые в Волгограде прошел конкурс для женщин элегантного возраста 45+. Участницы проекта «Супер Бабушка Волгограда - 2023» ломали стереотипы один за другим и доказали, что женщина в любом возрасте прекрасна. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж с финала конкурса.

Участницы проекта «Супер Бабушка Волгограда - 2023» показали немало талантов.

Участницы проекта «Супер Бабушка Волгограда - 2023» показали немало талантов.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Номер с внуками.

Номер с внуками.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Номер с внуками.

Номер с внуками.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Номер с внуками.

Номер с внуками.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

24 участницы к финалу готовились с хореографом, стилистом и другими экспертами по красоте и здоровью. Помогали им, конечно, дети и внуки. В программе конкурса был и кулинарный поединок, и дефиле, и танец, и творческий номер. Финал получился ярким и эмоциональным.

Участницы проекта «Супер Бабушка Волгограда - 2023» показали немало талантов.

Участницы проекта «Супер Бабушка Волгограда - 2023» показали немало талантов.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жюри конкурса.

Жюри конкурса.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Дефиле участниц.

Дефиле участниц.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Дефиле участниц.

Дефиле участниц.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Семьи поддерживали своих любимых бабушек.

Семьи поддерживали своих любимых бабушек.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

2-я Вице Бабушка Волгограда – 56-летняя Елена Киселева – детский психолог и бабушка трех замечательных внуков и красавицы-внучки. Среди ее интересов – садоводство, рисование, спорт и вокал, и, конечно же, любимые внуки.

1-я Вице Бабушка Волгограда – 53-летняя Алла Сизенцева. У бизнес-леди пока одна внучка, но это не предел. Среди ее увлечений - спорт, лыжи, лошади, гольф, плавание и все, что связано с развитием личности.

Победительницы конкурса.

Победительницы конкурса.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Участницы проекта «Супер Бабушка Волгограда - 2023»

Участницы проекта «Супер Бабушка Волгограда - 2023»

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Титул «Супер Бабушка Волгограда - 2023» завоевала 58-летняя Нелля Волкова, которую ее теперь уже 12 внуков называют бабочкой. Музыкальный руководитель обожает колдовать на кухне, разводит цветы, занимается йогой и дайвингом.

Титул «Супер Бабушка Волгограда - 2023» завоевала 58-летняя Нелля Волкова.

Титул «Супер Бабушка Волгограда - 2023» завоевала 58-летняя Нелля Волкова.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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