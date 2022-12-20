Профессор рассказала волгоградцам о вреде самолечения антибиотиками при гриппе

Волгоградцам настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области бушует эпидемия гриппа и ОРВИ. При этом многие волгоградцы занимаются самолечением, в частности, сами себе назначают антибиотики без рекомендаций врача. А антибиотики бессмысленны для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ. Декан фармацевтического факультета Волгоградского медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Наталия Рогова рассказала, что неконтролируемый прием лекарств приводит к серьезным последствиям.

- Антибиотики – это лекарства, действующие только на бактерии, а грипп и ОРВИ вызывают вирусы. Вирусы не чувствительны к антибиотикам. Бороться с вирусной инфекцией могут иммунные «силы» нашего организма и противовирусные препараты, - приводит слова Наталии Роговой облздрав.

Однако многие больные с насморком, температурой и кашлем уверены, если начнут принимать антибиотики, то им сразу станет легче. Это ошибочно. При приеме антибиотиков вирусная инфекция развивается агрессивнее, потому как подавляется иммунная защита организма. Вирусы еще больше размножаются, поражая здоровые клетки. При энтеровирусной инфекции антибиотики могут привести к госпитализации.

- Прием антибиотиков при гриппе и ОРВИ не только не помогает в лечении, но и приводит к развитию резистентности (нечувствительности) собственной бактериальной флоры человека к этому препарату. Это очень серьезная проблема, - подчеркнула профессор.

Частый прием антибиотиков при вирусных заболеваниях может привести к тому, что при бактериальной инфекции медикам будет сложно оказать помощь. Наталия Рогова рекомендует волгоградцам не заниматься самолечением и при недомогании обращаться к врачу.

Отметим, в Волгоградской области эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 66%. 29 школ региона закрыли на карантин.