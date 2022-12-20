На химзаводе в Волгограде рабочий погиб во время обследования емкости

Причины трагедии выясняются. Фото: Михаил ФРОЛОВ

20 декабря стало известно о трагедии на заводе «Каустик» в Красноармейском районе Волгограда, где один рабочий скончался, а второй попал в больницу в токсикологическое отделение. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе предприятия, инцидент случился в послеобеденное время накануне.

65-летний сотрудник завода, который выполнял антикоррозийную обработку, находился в цехе по производству каустической соды. Мужчина чувствовал себя хорошо, ни на что не жаловался. Мастер должен был провести обследование специальной емкости. Находясь внутри пустого резервуара, волгоградец внезапно ощутил недомогание. Рядом с ним был его 60-летний коллега, который и позвал на помощь.

- На место происшествия прибыли врачи «скорой» и оказали первую медицинскую помощь, однако мужчина скончался. В настоящий момент причины случившегося выясняются, - добавили в пресс-службе «Каустика».

Добавим, что напарника погибшего госпитализировали в медучреждение. Серьезных жалоб на самочувствие у него не было, но врачи решили, что ему требуется наблюдение.

- В больницу №25 доставлен мужчина 60 лет, состояние относительно удовлетворительное, находится в центре острых отравлений, - уточнили в пресс-службе комитета здравоохранения.

Причины трагедии устанавливаются.