В Волгограде проигравшийся менеджер ломбарда украл более килограмма золота и 11 телефонов

Мужчину задержали в Москве. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Криминальная драма разыгралась в ломбарде на улице Мира в центре Волгограда. Управляющий сообщил в полицию, что из сейфа скупки пропало 479 золотых украшений весом 1,1 килограмма и 11 мобильников. Украденное в сумме потянуло на 2,8 миллиона рублей. Вскоре на выходе из столичного хостела задержали 31-летнего менеджера скупки, который после кражи сбежал в Москву и часть похищенного потратил на азартные игры, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

- У подозреваемого полицейские изъяли 247 украшений и 2 телефона, - рассказали в полиции.

Как выяснили полицейские, на работу в ломбард взяли ранее судимого сотрудника. Он несколько лет был безупречным сотрудником, но в итоге исчез вместе с золотом и краденными мобильниками. Мужчину объявили в розыск, а вскоре стражи порядка отправились за ним в командировку в Москву. Подозреваемого задержали на выходе из столичного хостела, где он скрывался после кражи. Часть похищенного успел продать, а деньги промотать, в том числе на азартные игры.

Задержанного доставили в Волгоград и заключили под стражу. Свою вину он отрицать не стал.

- Взял технику, часть телефонов, и золото, - рассказывает мужчина на опубликованном МВД видео.

Говорит, что виной всему крупный проигрыш на тотализаторе.

– Более четырех лет я исправно работал и все меня устраивало. Проиграл, поставил на футбол, немаленькую сумму, - признается задержанный.