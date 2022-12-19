В Волгограде подведены итоги Федерального конкурса сочинений «Горячий снег»

Фото: Ирина СИМОНОВА

Организатор конкурса «Горячий снег» компания «ЕвроХим» наградила трех победителей туристической поездкой по местам боевой славы и памяти в Волгограде.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Победителями Федерального конкурса стали ученик 11 класса Владислав Щутский из Невинномысска, с работой «Дневниковые записи об изменившей меня книге», ученица 10 класса Елизавета Прокофьева из Новомосковска с сочинением «А у меня в глазах навек Горячий снег, кровавый снег…» и ученица 10 класса Элиза Колокольцова из Березников с проектом «Письма». В состав жюри, оценивающего конкурс, вошли представители «ЕвроХима», АНО «Национальные приоритеты», Союза писателей России, Российского военно-исторического общества, а также дочь писателя Юрия Бондарева – Елена Юрьевна Бондарева.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась 13 декабря в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Фото: Ирина СИМОНОВА

В рамках поездки по патриотическому туристическому маршруту, организованному при поддержке нацпроекта «Туризм», школьники посетили исторический комплекс «Мамаев Курган», дом Павлова, мельницу Гергардта и другие мемориалы Волгограда, стали участниками иммерсивной экскурсии по улицам города-героя, мультимедийной инсталляции в музее «Память», интерактивной программы в Волгоградском Планетарии.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Работа над сочинениями стала частью празднования годовщины победы в Сталинградской сражении, которое изменила историю и переломила ход всей Второй мировой войны. Битва под Сталинградом продлилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и закончилась полной победой советских войск.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Конкурс официально завершится 19 декабря выставкой работ победителей региональных этапов в «Историко-краеведческом музее» города Котельниково. Все сочинения станут частью большой экспозиции «Линейка памяти», посвященной 80-й годовщине победы в Сталинградском сражении.