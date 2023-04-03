«Жалко Юрчика»: близкие и друзья рассказали, каким был разбившийся пилот «Бекаса»

Юрий Орешкин был пилотом с огромным опытом. Фото: соцсети

Трагедия произошла 3 апреля в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Около часа дня там во время взлета разбился малолитражный самолет «Бекас». На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, туда выехал глава района. Управлял воздушным судном летчик с большим стажем Юрий Орешкин. Обнаружил обломки, а также бездыханное тело погибшего местный житель. Корреспондентам «КП-Волгоград» удалось подробнее узнать, каким был погибший.

59-летний Юрий Орешкин вырос в тех же краях, где и произошла трагедия. Он учился в Среднеахтубинской средней школе имени Михаила Ломоносова. Его одноклассники вспоминают – тянулся к небу с самого детства, мечтал летать.

- Юра ещё в школе прыгал с парашютом в секции. Раньше многие этим видом спорта занимались, - говорят они. - У нас дружный класс и мы до сих пор тесно общаемся. Он всегда старался хоть на пару минут забежать к нам, когда мы собирались вспомнить школу и юность. Находимся в полном шоке от того, что произошло. Жалко Юрика.

Сразу после окончания школы, в 1981 году, Юрий поступил в летное училище и связал свою судьбу с небом. Несложно догадаться, что общий стаж летчика – более сорока лет и что подвело опытного пилота в тот роковой день, остается загадкой.

Юрий Орешкин в юности. Фото: соцсети

- Хороший был человек. Очень добрый, отзывчивый, общительный, заботливый, спокойный. Таких людей совсем мало осталось, - дополняют одноклассники Юрия.

У Юрия остался сын и дочь. Жена Наталья сообщила, что пока не в силах общаться с представителями средств массовой информации.

Обломки упавшего самолета Фото: Северо-Западное следственное Управление на транспорте СК

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