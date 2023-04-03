Под Волгоградом разбился самолет «Бекас», погиб пилот

Самолет врезался в землю. Фото: соцсети.

3 апреля в Волгоградской области разбился малолитражный самолет «Бекас». По предварительной информации, ЧП произошло в Средеахтубинском районе около часа дня. По данным телеграм-канала Авиаинцидент, в отдел полиции поступило сообщение о падении самолета неподалеку от поселка Стандартный на аэродроме «Орленок».

- По предварительным данным, 3 апреля 2023 года при взлете с участка поля, не предназначенного для взлета и посадки воздушных судов, потерпел крушение легкомоторный самолет. Пилот, являющийся владельцем самолета, от полученных травм скончался на месте, - уточнили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Смотрел, как он взлетал и разбился. Наверное, труп», - прокомментировал очевидец, который первым прибыл на место происшествия.

На видео, снятое мужчиной, разбитый вдребезги самолет. Судно на полной скорости врезалось передней частью в землю. Пилот не подавал признаков жизни. Известно, что на борту находился 58-летний мужчина. По предварительной информации, разрешение на полет не выдавалось.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском линейном управлением МВД РФ на транспорте, в настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства случившегося.

- В настоящее время следователями организована доследственная проверка, будут назначены судебные экспертизы, проводится весь комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий произошедшего, - добавили в СК на транспорте.