Расписание пригородных дачных автобусов Волгограда и Волжского в 2023 году

Дачные автобусы открыли сезон. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Дачные пригородные автобусы начали ходить с 1 апреля 2023 года для садоводов и огородников Волгограда и Волжского, которые уже спешат открыть сезон на своих фазендах. С 15 апреля пустят автобусы в Камышине и Урюпинске. Актуальное расписание дачных автобусов Волгограда, Волжского и Камышина на апрель 2023 года публикует сайт volgograd.kp.ru. Учтите, что на постоянное расписание автобусы выйдут с 8 апреля 2023 года.

Расписание пригородных дачных автобусов Волгограда на 2023 год

Расписание автобуса №103Э «Волгоград (ВгТЗ) – Дачи Пичуга»: ежедневно из Волгограда в 7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 16.00; обратно с дач - в 8.00, 10.00, 12.00, 15.00 и 17.00.

Расписание автобуса №106 «Волгоград (Титова) – СНТ ЦУМ»: в ср., сб, вс. с улицы Титова - в 7.30, 10.30; обратно от конечной - в 9.00, 16.00.

Расписание автобуса №107 «Волгоград (ВгТЗ) – Ерзовая балка»: ежедневно из Волгограда - в 6.40, 8.30, 10.20, 14.20 и в 16.40; обратно – в 7.30, 9.20, 11.10, 15.10 и в 17.30.

Расписание автобуса №107Э «Волгоград (ЖДВ) – Ерзовая Балка»: в ср., сб., вс. от вокзала – в 7.00, 9.30 и 14.30; с дач – в 8.15, 10.45 и 15.50.

Расписание автобуса №109Э «Волгоград (ВгТЗ) – Дачи Приморье»: пн., вт., чт., пт. от ВгТЗ – в в 6.50, 7.10, 7.30, 8.10, 8.30, 8.50, 9.30, 9.50, 10.10, 13.45, 14.05, 14.25, 15.05, 15.25, 15.45, 16.30, 16.50, 17.10, 17.50, 18.10 и в 18.30; с дач – в 7.30, 7.50, 8.10, 8.50, 9.10, 9.30, 10.10, 10.30, 10.50, 14.25, 14.45, 15.05, 15.45, 16.05, 16.25, 17.10, 17.30, 17.50, 18.30, 18.50 и в 19.10. По ср., сб. и вс. из города – в 6.30, 6.50, 7.10, 7.30, 7.50, 8.10, 8.30, 8.50, 9.10, 9.30, 9.50, 10.10, 13.25, 13.45, 14.05, 14.25, 14.45, 15.05, 15.25, 15.45, 16.10, 16.30, 16.50, 17.10, 17.30, 17.50, 18.10 и в 18.30; обратно – в 7.10, 7.30, 7.50, 7.50, 8.30, 8.50, 9.10, 9.30, 9.50, 10.10, 10.30, 10.50, 14.05, 14.25, 14.45, 15.05, 15.25, 15.45, 16.05, 16.25, 16.50, 17.10, 17.30, 17.50, 18.10, 18.30, 18.50 и в 19.10.

Расписание автобуса №122А «Волгоград (Землячки) – Дачи Пичуга»: в ср. сб., вс. от остановки Землячки - в 6.30, 9.20 и в 14.00; с дач - в 7.55, 10.45 и 15.25.

Расписание автобуса №122Э «Волгоград (ЖДВ) – Дачи Центральные»: в ср. сб., вс. от вокзала – в 7.00, от «3-й школы» - в 7.30, 9.30, 14.30 и в 16.30; с дач - в 8.30, 10.30, 15.30 и 18.00.

Расписание автобуса №129 «Волгоград (Хорошева) – Дубовая балка»: в ср., пт., сб. и вс. от Хорошева – в 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00 и в 18.00; с дач - в 8.30, 9.30, 15.30, 16.30, 17.30 и 18.30.

Расписание автобуса №131Э «Волгоград (Землячки) – Дачи Моторостроитель»: в сб. и вс. от Землячки - в 7.45, 9.15, 10.45, 14.45, 16.15 и в 17.45; в ср. - в 8.00, 9.30, 16.00 и 17.30; в пт. - в 15.30, 17.00 и 18.40. Обратно с дач в выходные - в 8.30, 10.00, 11.30, 15.30, 17.00 и 18.30; в ср. – в 8.45, 10.15, 16.4 и в 18.15; в пт. - в 16.15, 17.45 и 19.25.

Расписание автобуса №132 «Волгоград (Гроссмана) – Дачи ДОК»: вт., ср., пт., сб., вс. из Волгограда – в 8.00, 9.10, 10.20, 15.30 и 16.40; с дач – в 8.35, 9.45, 10.55, 16.05 и в 17.15.

Справки по телефону диспетчерской ПАТП-2 – 8(8442)96-86-20.

Расписание автобуса №104Д «Волгоград (ВСПКЗ) – СНТ Волгодон»: каждый день из города - в 4.50, 6.20, 6.55, 8.40, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.45, 16.00, 16.45, 17.30 и в 18.50; с дач – в 6.00, 7.30, 8.05, 9.50, 11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 15.55, 17.10, 17.55, 18.40 и в 20.00.

Расписание автобуса №116Д «Волгоград (К/т Юбилейный) – дачи Райгород»: по вт., ср., пт., сб. и вс. от Юбилейного – в 6.35, 12.20 и 16.30; с дач – в 7.48, 13.33 и в 17.43.

Расписание автобуса №125 «Волгоград (Марийская) – Дачи ВНП-2»: по вт., ср., пт., сб. и вс. от Марийской – в 6.50, 7.33, 8.16, 8.59, 9.42, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30; обратно - в 7.13, 7.56, 8.39, 9.22, 10.05, 15.29, 16.19, 17.09 и в 17.59.

Расписание автобуса №125Д «Волгоград (ВДСК) – Дачи Мечта»: в ср., пт., сб. и вс. из города - в 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00 и в 18.00; с дач - в 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 16.30, 17.30 и в 18.30.

Расписание автобуса №127 «Волгоград (К/т Юбилейный) – Дачи Химик-2»: по вт., ср., пт., сб. и вс. от Юбилейного – в 6.35, 7.59, 9.26, 13.17, 15.28 и в 16.54; плюс по ср., пт., сб. и вс. - в 10.40; с дач – в 7.16, 8.42, 10.09, 14.00, 16.11 и 17.37, плюс по ср., пт., сб. и вс. – в 11.23.

Расписание автобуса №139Э «Волгоград (Руднева) – Дачи Волжаночка»: по ср., пт., сб. и вс. от Руднева – в 7.00, с дач - в 18.00.

Справки по телефону диспетчерской Автоколонны 1208 – 8(8442)96-85-07.

Расписание пригородных дачных автобусов Волжского на 2023 год

Расписание автобуса №109 «Волжский (32 мкр) – СО Степное-2»: в ср., сб. и вс. из города - в 7.00 и 17.00, с дач – в 8.10 и 18.15.

Расписание автобуса №133 «Волжский (пл. Ленина) – СНТ Шинник»: в ср., сб. и вс. из города – в 8.00 и 16.55, с дач - в 9.10 и 18.15.

Расписание автобуса №141 «Волжский (Трансагентство) – Дачи Автомобилист»: в ср., сб. и вс. из города – в 8.40, с дач - в 10.00 и 18.00.

Справки по телефону диспетчерской Волжской автоколонны №1732 - 8(8443)27-34-61.

Расписание пригородных дачных автобусов Камышина на 2023 год с 15 апреля

Расписание автобуса №117 «Камышин (ЖДВ) – х. Карпунино»: ежедневно на дачи – в 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00 и в 16.00% с дач - в 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 15.30 и в 16.30.

Расписание автобуса №118 «Камышин (Молодежная) – Дачи ХБК»: ежедневно на дачи – в 7.00, 8.20, 9.40, 11.00, 15.00 и в 16.20; с дач - в 7.40, 9.00, 10.20, 11.40, 15.40 и в 17.00.

Справки по телефону диспетчерской Камышинской автоколонны №1733 - 8(84457)4-19-67.

ВАЖНО!

Дачники могут ездить по льготным проездным с 1 мая

Ездить на дачу с 1 мая по 31 октября по льготным проездным билетам могут все пенсионеры и льготники вне зависимости от дохода - это более 700 тысяч волгоградцев. На городских маршрутах для них проездной будет стоить 200 рублей, на пригородных — 300. Для покупки нужно будет предоставить паспорт и документ, подтверждающий льготную категорию. Предпенсионерам - только паспорт.