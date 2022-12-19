Опубликовано видео задержания организаторов порностудий в Волгограде

Участвовали в съемках восемь женщин и школьница. Кадр оперативной съемки.

МВД России опубликовало видео задержания организаторов порностудий в Волгограде. Одного взяли на улице, чтобы задержать второго пришлось вскрывать болгаркой металлические двери квартиры. Жители Самары и Ульяновской области снимали порно в восьми арендованных квартирах. Участвовали в съемках кино для взрослых восемь женщин в возрасте от 19 до 23 лет и одна несовершеннолетняя. Задействовали в незаконном бизнесе еще несколько человек, сообщила сайту volgograd.kp.ru в официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Остальные отвечали за соблюдение конспирации, аренду помещений, приобретение и обслуживание технических устройств, подбор актеров и создание контента, - рассказали в полиции.

На видео видно, какая обстановка была в порностудиях и как была организована съемка и трансляции порнографических сцен, в том числе и платно. Во время обысков полиция изъяла видеооборудование, банковские карты, телефоны, компьютеры и прочие доказательства.

Организаторы ближайшие два месяца проведут в СИЗО. Расследование продолжается.