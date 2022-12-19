Число заболевших гриппом увеличилось за две недели в 10 раз в Волгоградской области

В Волгоградской области растет число заразившихся гриппом Фото: Алексей БУЛАТОВ

На оперативном совещании у губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова были поставлены дополнительные задачи по противодействию распространения ОРВИ, гриппа и коронавируса. В регионе заболевших становится все больше. Эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен более чем в 1,5 раза.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации области, лабораторно подтверждены 160 случаев гриппа - это в 10 раз больше, чем две недели назад. Несмотря на не прекращающийся рост заболеваемости, губернатор назвал санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Волгоградской области контролируемой и стабильной. В инфекционных больницах развернули дополнительные койки.

- Подавляющее число заболевших простудными заболеваниями и гриппом проходит амбулаторное лечение. При этом на случай осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации в стационарах Волгоградской области уже дополнительно подготовлено и развернуто 450 коек, - отметил Андрей Бочаров.

На карантин закрылись 29 школ и отдельные классы. В образовательных учреждениях должны соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Формат проведения новогодних утренников и мероприятий в школах и детсадах должны выбирать с учетом уровня заболеваемости в муниципалитете и учреждении.

Предприятиям и организациям региона рекомендовали применять меры для нераспространения вирусов. Властей обязали информировать волгоградцев по профилактике гриппа и ОРВИ, соблюдению респираторного этикета и раннему обращению к врачам при недомогании. Кроме того, губернатор поставил задачи по поддержке нужного запаса лекарств в аптеках, поликлиниках и больницах, а также увеличить при необходимости число коек в инфекционках для пациентов с ОРВИ, гриппом и ковидом.