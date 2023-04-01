Волгоградских водителей в 2022 году оштрафовали почти на 794 миллиона рублей

Камеры зафиксировали за год почти 1,5 миллиона нарушений ПДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области опубликовал отчет о своей деятельности в 2022 году. В частности, чиновники назвали количество нарушений ПДД, которые зафиксировали за год комплексы фотовидеофиксации, и сумму, на которую оштрафовали волгоградских водителей.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на отчет облкомдортранса, на территории региона функционируют 276 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. За год они зафиксировали 1 миллион 358 тысяч нарушений на дорогах, а также 2,2 тысячи ДТП. Сообщается, что число аварий снизилось на 2,3% по сравнению с 2021 годом.

В 2022 году жителей Волгоградской области за нарушения правил дорожного движения оштрафовали на общую сумму 793,85 миллиона рублей. Из этих денег 486,98 миллиона рублей были перечислены в региональный бюджет.

По итогам года снизилось количество ДТП, однако на 4,3% выросло число погибших в авариях по сравнению с 2021 годом.

- В большинстве случаев причиной ДТП является человеческий фактор, а также низкая дисциплина водителей и пешеходов - нарушение правил ПДД. Пренебрежение скоростным режимом и выезд на встречную полосу приводит к повышению тяжести последствий ДТП, - уточняется в отчете.

Напомним, в этом году в Волгограде появились камеры, которые фиксируют водителей и пассажиров, которые не пристегиваются ремнями безопасностями. В феврале первые такие комплексы были установлены на перекрестке улиц Пугачевской и Калинина в Ворошиловском районе, за 10 дней они зафиксировали порядка 20 тысяч нарушений за не пристегнутый ремень.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгограде заработали 56 новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД (подробности)