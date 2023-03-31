Буйство красок, фруктов, ягод и цветов: в Волгограде открылась выставка «Русский натюрморт»

В экспозиции - более 60 произведений живописи и графики. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова на Чуйкова, 37 в конце марта открылась выставка «Русский натюрморт. Художники России 1930-2020. Коллекция Александра Новиченко». В экспозиции жители и гости Волгограда смогут увидеть более 60 произведений живописи и графики из одного из крупнейших частных собраний в стране. Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж с выставки.

В экспозиции работы Дмитрия Налбандяна, Дмитрия Жилинского, Майи Копытцевой, Мариам Асламазян и других известных живописцев. Натюрморт – для волгоградского зрителя один из любимых и самых близких жанров. Новый выставочный проект станет открытием и для профессионалов, отмечают в музее. Охват в 90 лет позволяет увидеть развития жанра и отечественной живописи в целом.

Посмотреть на натюрморты русских художников, которые передают красоту окружающего мира, волгоградцы смогут в выставочном зале музея Машкова до 21 мая 2023 года.

Выставка «Русский натюрморт. Художники России 1930-2020. Коллекция Александра Новиченко» в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Русский натюрморт. Художники России 1930-2020. Коллекция Александра Новиченко» в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Русский натюрморт. Художники России 1930-2020. Коллекция Александра Новиченко» в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Русский натюрморт. Художники России 1930-2020. Коллекция Александра Новиченко» в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Русский натюрморт. Художники России 1930-2020. Коллекция Александра Новиченко» в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Русский натюрморт. Художники России 1930-2020. Коллекция Александра Новиченко» в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Русский натюрморт. Художники России 1930-2020. Коллекция Александра Новиченко» в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Русский натюрморт. Художники России 1930-2020. Коллекция Александра Новиченко» в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Русский натюрморт. Художники России 1930-2020. Коллекция Александра Новиченко» в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Русский натюрморт. Художники России 1930-2020. Коллекция Александра Новиченко» в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ