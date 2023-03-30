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Происшествия30 марта 2023 18:08

Под Волгоградом жители дачного поселка и инспекторы ДПС спасли дальнобойщика из Турции

Фуру водителя общими усилиями вытащили из грязи
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Когда водитель совсем уже отчаялся, помощь пришла откуда ее не ждали

Когда водитель совсем уже отчаялся, помощь пришла откуда ее не ждали

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Трогательная история со счастливым концом произошла на окраине Волгограда. На границе Красноармейского и Светлоярского районов в одном из садоводческих обществ застрял тяжеловес, которым управлял дальнобойщик из солнечной Турции. На подмогу ему пришли неравнодушные местные жители и инспекторы ДПС. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Свернув в узкие улочки, водитель даже и не ожидал, что увязнет здесь

Свернув в узкие улочки, водитель даже и не ожидал, что увязнет здесь

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- В Госавтоинспекцию поступило сообщение, что гражданин Турции находится в затруднительном положении и сотрудники правопорядка решили ему помочь, - уточнили в главке.

Инспекторы ДПС после звонка незамедлительно приехали туда, где увяз в грязи большегруз

Инспекторы ДПС после звонка незамедлительно приехали туда, где увяз в грязи большегруз

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как выяснилось чуть позже, ночью 29 марта водитель большегруза, ориентируясь на данные навигатора, решил срезать путь и проехать по кратчайшему пути через дачный массив. Однако в СНТ были узкие и незаасфальтрованные улицы, а также начавшийся дождь усугубил ситуацию и фура повязла в грязи. Дальнобойщик попытался самостоятельно выбраться из западни, но, увы, в одиночку не справился.

Доставать фуру пришлось с помощью трактора

Доставать фуру пришлось с помощью трактора

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Увидев, что заморский гость оказался в сложном положении, местные жители пришли ему на помощь, а также вызвали местную администрацию и сотрудников Госавтоинспекции. Общими усилиями им удалось вытащить из грязи гражданина Турции, а тот в свою очередь поблагодарил своих спасителей.

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