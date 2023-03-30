Под Волгоградом жители дачного поселка и инспекторы ДПС спасли дальнобойщика из Турции

Когда водитель совсем уже отчаялся, помощь пришла откуда ее не ждали Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Трогательная история со счастливым концом произошла на окраине Волгограда. На границе Красноармейского и Светлоярского районов в одном из садоводческих обществ застрял тяжеловес, которым управлял дальнобойщик из солнечной Турции. На подмогу ему пришли неравнодушные местные жители и инспекторы ДПС. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Свернув в узкие улочки, водитель даже и не ожидал, что увязнет здесь Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- В Госавтоинспекцию поступило сообщение, что гражданин Турции находится в затруднительном положении и сотрудники правопорядка решили ему помочь, - уточнили в главке.

Инспекторы ДПС после звонка незамедлительно приехали туда, где увяз в грязи большегруз Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как выяснилось чуть позже, ночью 29 марта водитель большегруза, ориентируясь на данные навигатора, решил срезать путь и проехать по кратчайшему пути через дачный массив. Однако в СНТ были узкие и незаасфальтрованные улицы, а также начавшийся дождь усугубил ситуацию и фура повязла в грязи. Дальнобойщик попытался самостоятельно выбраться из западни, но, увы, в одиночку не справился.

Доставать фуру пришлось с помощью трактора Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Увидев, что заморский гость оказался в сложном положении, местные жители пришли ему на помощь, а также вызвали местную администрацию и сотрудников Госавтоинспекции. Общими усилиями им удалось вытащить из грязи гражданина Турции, а тот в свою очередь поблагодарил своих спасителей.