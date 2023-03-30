«Аня была солнышком в этом неадекватном мире»: в Москве молодую учительницу из Волгограда убил ее парень

Фото: страница ВК Ани Лихачевой

Холодящая кровь история произошла в Москве, 29 марта. В квартире одного из многоквартирных домов на севере столицы было обнаружено тело 24-летней выпускницы Волгоградского государственного педагогического университета, Анны Лихачевой. Девушка была найдена с признаками насильственной смерти. Задержан ее парень, также в прошлом житель Волгограда. Все, что известно на данный момент об этом зверском убийстве собрали корреспонденты volgograd.kp.ru.

Фото: Следственный комитет Москвы

Волгоградку обнаружила мать собственника квартиры одного из домов на Бескудниковском бульваре, где девушка проживала со своим молодым человеком. Как сообщают в следственном комитете Москвы, на теле были многочисленные ножевые ранения.

Спустя несколько часов Следственный комитет столицы сообщил, что при попытке уехать из города был задержан молодой человек 1997 года рождения. На допросе в отделе он признался, что убил свою девушку, находясь в наркотическом опьянении.

Фото: Следственный комитет Москвы

Родственники, друзья и знакомые Анны пребывают в ужасе. Они вспоминают девушку как доброго и светлого человека. Она окончила Волгоградский государственный университет и всего несколько месяцев назад переехала в Москву, в столице подрабатывала репетитором английского и немецкого.

- Аня была максимально светлым, добрым и творческим человеком. Она была личностью с большой буквы. Я ее знала с первого курса университета, принимала у нее документы и впоследствии учились с ней на одной кафедре, - вспоминает волгоградка Дарья Буракова. - Она всегда улыбалась и излучала неимоверное тепло. Никогда не желала никому и никогда зла. Аня была солнышком в этом неадекватном мире.

В прокуратуре Москвы также сообщили, что ход расследования находится на контроле ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье убийство.