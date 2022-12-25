«Овощи и фрукты вместо жиров и сладостей»: врач дал советы волгоградцам, как приучить детей к здоровой пище

К здоровой пище детей нужно приучать с раннего детства. Фото: Евгений Тимофеев

Правильное питание – залог хорошего здоровья. Но далеко не все родители могут отказать своим чадам в сладостях или фаст-фуде. Нередко взрослые кормят детей тем, что кушают сами, и это не всегда полезная пища. Детский эндокринолог Татьяна Бондаренко рассказала сайту volgograd.kp.ru, как приучить ребенка к правильному рациону, чем вредны сладости и рафинированные жиры, а также о пользе овощей и фруктов.

СКОЛЬКО ДОЛЖЕН ЕСТЬ РЕБЕНОК

Проблемы с желудком эндокринной и сердечно-сосудистой системой как правильно возникают из-за неправильного образа жизни, в том числе питания. Часто дети едят много сладкого, а от продуктов с полезными микроэлементами отказываются. Родителям стоит включить в рацион овощи и фрукты на каждодневной основе.

- Ребенок в возрасте от 1 года до 3-х лет ежесуточно должен получать не менее 395 грамм овощей и фруктов, детям от 3-х до 7 лет необходимо 460 грамм; от 7 до 11 лет - 652 грамма, детям старше 12 лет - 692 грамма, - говорит детский врач Татьяна Бондаренко.

ПОЧЕМУ ОВОЩИ И ФРКУТЫ НЕОБХОДИМЫ

Пренебрегать овощами и фруктами нельзя – в них содержатся нутриены, а также они обладают большой энергетической ценностью.

- Витамины, минеральные вещества, трудноусвояемые углеводы, органические кислоты, эфирные масла, пищевые волокна – это далеко не полный перечень полезных веществ, которые содержат эти дары растительного происхождения. Они богаты кальцием, калием, магнием, железом, цинком и витаминами, например, А, С, Е, К, а еще содержат ряд веществ, которые выполняют защитные функции в организме, - говорит Татьяна Бондаренко.

А полезная для организма клетчатка нормализует работу кишечника, решает проблему запоров, помогает поддерживать вес, очищать организм от вредных веществ.

ВЫБИРАЕМ ПО ВКУСУ, УЧИМ ЧУВСТВУ МЕРЫ

Но увлекаться овощами и фруктами тоже нельзя, все должно быть в меру. Выше приведены нормы, которые желательно соблюдать. А вот переизбыток пищевых волокон может вызвать такие неприятные последствия, как диарея.

- Если малыш здоров, у него нет сопутствующих аллергических заболеваний, то рекомендуется использовать в его рационе питания те овощи и фрукты, которые выращены в местных условиях, не обработаны консервантами и красителями. Либо подбирать с учетом рекомендаций неспецифической гипоаллергенной диеты, - отметил детский врач-эндокринолог.

В сезон лучше покупать свежие овощи и фрукты, а зимой можно заменить их на сухофрукты. Стоит учесть, что в последних больше калия, магния и железа, поэтому сухофркуты нужно давать 2-3 раз в неделю.

КАК ПРИУЧИТЬ К ПОЛЕЗНОЙ ПИЩЕ

Как известно, дети подражают взрослым. Поэтому самый просто и быстрый способ приучить ребенка есть полезную пищу – подавать собственный пример. Если родители предпочитают вредные перекусы, сладости, продукты быстрого приготовления или фаст-фуды, им будет трудно убедить свою кроху съесть вареную свеклу или овощной салат.

- Самая частая неверная стратегия – это обмануть. Не увлекайтесь маскировкой овощей. Конечно, можно добавить в мясные фрикадельки немного тёртой морковки или кабачка. Но важно, чтобы ребёнок знал и любил овощи в их первоначальном виде, и сохранил их достаточное употребление, став взрослым, - говорит Татьяна Бондаренко.

Помимо этого, важно правильно готовить продукты. Например, для сохранения вкуса можно использовать духовку. Это быстрый и легкий способ. Блюда из брокколи могут быть вкусными для ребенка, если постараться. Также стоит тщательно сырые обрабатывать овощи и фрукты перед употреблением.

- И не используйте схему «съешь капусту — получишь конфету». Так ребёнок только заинтересуется сладостями. Важно, чтобы ребенок воспринимал овощи как естественную часть ежедневного меню, а не как преграду на пути к «вкусняшкам». Кроме того, такой приём может привести к расстройствам пищевого поведения и перееданию, - уверен детский эндокринолог.