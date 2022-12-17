В Волгоградской области полицейские спасли замерзающего лебедя

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области офицеры полиции спасли замерзающего лебедя. Сотрудники МВД, проезжая мимо водоема, заметили птицу с поврежденными крыльями. Офицеры остановились, чтобы помочь белому лебедю, который был сильно изнеможен. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Раненная птица могла стать легкой добычей для хищников. Кроме того, на улице был мороз, поэтому она могла просто погибнуть от холода. Полицейские аккуратно поймали лебедя и отвезли его в экопарк в Среднеахтубинском районе.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

По словам орнитологов, спасенный лебедь-шипун – самка. Ей примерно 5 лет. Птица повредила оба крыла не сама, специалисты отметили, что это дело рук человека. Из-за повреждений она не смогла улететь в теплые края.

- В настоящее время лебедь находится под присмотром специалистов, - добавили в региональной полиции.