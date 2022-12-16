Новогодние ярмарки, выставки, мастер-классы: куда сходить в Волгограде на выходных за праздничным настроением и подарками

На О!Маркете волгоградцы смогут выбрать подарки близким. Фото: Екатерина СИМОХИНА

До Нового года осталось совсем немного, и даже те, у кого в этом году совсем нет праздничного настроения, задумались о том, что приготовить и что подарить близким. Большинство волгоградцев в эти выходные 17 и 18 декабря 2022 года отправится на рынки за продуктами, елочные базары и рождественские ярмарки, а также на новогодние выставки и мастер-классы – за настроением и украшениями для дома. «КП-Волгоград» подскажет, где искать новогоднее настроение, если у вас его нет, или подарки для родных, если вы уже хотите начинать готовить сюрпризы.

ИДЕМ В МУЗЕЙ

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» открылась выставка «В ночь под Рождество». Стоит отправиться на юг Волгограда, чтобы узнать, как сарептяне отмечали этот праздник, как украшали кирху и дома, что ели, что пели, чем занимали детвору на каникулах. Волгоградцы увидят архивные документы, фотографии и личные вещи сарептян из фондов музея-заповедника.

6+. Выставка экспонируется до 10 января.

Волгоград, ул. Изобильная, 10, 67-33-02, 8-927-511-67-49.

В историческом парке «Россия – моя история» в эти выходные расскажут, как праздновали Новый Год и Рождество на Руси. Волгоградцев приглашают на тематическую экскурсию о русских традициях празднования этого любимого у россиян праздника «История празднования Нового года в России». Посетителей обещают окунуть в мир загадок и чудес.

6+

Волгоград, набережная 62-й Армии, 1Б.

СЛУШАЕМ ПРАЗДНИЧНУЮ МУЗЫКУ

Музей «Старая Сарепта» приглашает 17 декабря на органный концерт. В 18.00 в празднично украшенной в честь Рождества кирхе на концерте «Рождественская феерия» гости насладятся шедеврами мировой классической музыки от Баха и Пьяццоллы. В кирхе вступят лауреаты международных конкурсов, студенты волгоградской консерватории.

12+.

Волгоград, ул. Изобильная, 10. Количество мест ограничено, бронирование билетов по телефонам (8442) 67-33-02, 8-927-511-67-49.

В кирхе "Старой Сарепты" нарядили рождественскую елку. Фото: музей-заповедник "Старая Сарепта".

ПОКУПАЕМ УГОЩЕНИЯ, ПОДАРКИ БЛИЗКИМ И УКРАШЕНИЯ ДЛЯ ДОМА

17-18 декабря в Ворошиловском торговом центре на 3 этаже пройдет праздничная новогодняя ярмарка. На О!Маркет волгоградцы уже традиционно покупают оригинальные и милые штучки в подарок близким. А также вкусные угощения для семьи. Не исключение и эти выходные – количество участников новогоднего маркета приближается к сотне. На мероприятии будет фуд-зона, новогодняя музыка, живые выступления, розыгрыши.

Что можно будет увидеть и купить на ярмарке

Вкусное:

- круассаны, хлеб на закваске ручного производства, паштеты, крафтовые сыры,

- новогодние и рождественские имбирные пряники,

- сладости из Азии,

- грузинские приправы, соусы, сладости, сыр и сырные трюфели в шоколаде,

- ягоды и орехи в йогурте и шоколаде,

- изысканные пирожные и тортики, зефир ручной работы, фигурки зверушек и символа года из шоколада, пастила и фрипсы из «клубничной деревни», крем-мед с клубникой,

- подарочные наборы из элитных сортов чая и кофе, меда и орехов, пиалы для чайной церемонии.

Красивое и полезное:

- новогодние открытки и книги,

- лимитированные и оригинальные коллекции одежды для детей и взрослых от волгоградских дизайнеров,

- коллекции одежды для отдыха и сна, спорта,

- дизайнерские украшения ручной работы из серебра, камня, жемчуга, ракушек,

- домашний текстиль, нестандартные размеры постельного белья,

- товары для малышей 0+: прорезыватели, погремушки, пеленки, мобили ручного производства,

- коллекция стильной одежды и аксессуаров для домашних питомцев,

- головные уборы, подарочные новогодние носки в праздничной тематике,

- вязаные игрушки и брелоки ручной работы, интерьерные панно, текстурные картины,

- изделия, посуда, предметы интерьера и декора, игрушки из скульптурного гипса, бетона, керамики, эпоксидной смолы, дерева,

- интерьерные корзины их хлопкового шнура и джута,

- живые новогодние веночки, композиции и букеты из нобелиса от модных цветочных студий и магазинов,

- авторские изделия из кожи ручной работы. Сумки, кошельки, ремешки для часов, браслеты,

- натуральное мыло и косметика ручной работы, ароматы для дома и автомобиля, свечи, саше, бомбочки для ванны, скрабы.

Чему научиться?

На ярмарке будет много мастер-классов. К примеру, 17 декабря можно научиться делать новогодние игрушки в стиле "макраме", а 18 декабря – создавать интерьерные картины к Новому году. Мастер-классы платные, в стоимость входят все материалы для творчества. Также оба дня будет бесплатно проходить обучение от гончарной школы.

Ворошиловский торговый центр, ул. Рабоче-Крестьянская, 9Б.

17 и 18 декабря, с 10 до 22.00.

На мастер-классах научат делать рождественский венок и новогодний букет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МАСТЕРИМ САМИ

В преддверии Нового года в Волгограде на каждом шагу проходят мастер-классы на любой вкус. Гастрономические, флористические, художественные. Взрослых и юных горожан зовут творить и мастерить.

В «Старой Сарепте» давно работает проект "Сарепта_lab", и накануне Нового года мастер-классов будет только больше. 18 декабря, в 11.00 сотрудники музея зовут создавать настоящий рождественский венок из экологичных материалов. В 14.00 начнется мастер класс по изготовлению Моравской (Вифлеемской) звезды.

12+. Количество мест ограничено. Бронирование билетов: 67-33-02, 8-927-511-67-49.

В «Швейном кафе» в Европе Сити Молл 17 декабря в 13.00 и в 15.00 состоятся мастер-классы по созданию композиции из живой датской ели и свечек от флориста Елены Григоровой.

Волгоград, пр. Ленина, 54б, 3 этаж. Количество мест ограничено, предварительная запись по телефону 89044257325.

Также мастер-классы по изготовлению венков, букетов и новогодних композиций сейчас проводят многие цветочные студии города. Узнать расписание мастер-классов, цены и записаться на них можно по телефонам этих салонов. Например, о проведении новогодних мастер-классов объявили студии Botaniqua (+79610747222), BALANCE flowers (+79177240675), Flower Power (+79627601169). Материал для изготовления рождественских венков предоставляет студия, мастер-классы проходят в кафе и ресторанах города.

ДЕТЯМ

Волгоградский областной краеведческий музей 18 декабря в 11.00 приглашает на мастер-класс «Новогодние фантазии». Юные волгоградцы старше 6 лет сделают своими руками необычные новогодние подарки.

6+. Волгоград, пр. Ленина, 7,

В библиотеке имени Горького 18 декабря с 12.00 до 15.00 можно будет научиться делать игрушки в технике «папье-маше». Клуб «Ремесленная слобода» приглашает на мастер-класс детей.

Волгоград, ул. Мира, 15, запись по телефону 38-84-39.