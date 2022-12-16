Как будут работать Пенсионный фонд и ФСС Волгоградской области после объединения

Практически все услуги нового Социального фонда можно будет получить дистанционно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединятся. Вместо этих двух структур начнет работу Социальный фонд России. На вопросы, касающиеся слияния ПФР и ФСС и о том, как будет работать новый фонд, ответили сайту volgograd.kp.ru в Пенсионном фонде по Волгоградской области.

Могут ли потеряться пенсионные дела?

- Пенсионные дела и прочие документы после реструктуризации фондов никуда не исчезнут, - уверяют в отделении ПФР по Волгоградской области.

Так что волгоградцам не стоит запрашивать копии пенсионных (выплатных) дел и прочих документов о стаже, коэффициентах, инвалидности, маткапитале, назначенных пенсиях, выплатах и пособиях, чтобы иметь их на руках. В банк данных после реструктуризации изменения вносить не планируют, он останется. Информационную систему ПФР менять не планируют, просто архивы перейдут в подчинение нового объединенного фонда.

Важно! Нажиться на ситуации могут попытаться мошенники. Учтите, сотрудники ПФР и ФСС не ходят по домам и не запрашивают по телефону ваши персональные данные.

Зачем понадобилось объединение фондов?

Единый Социальный фонд России позволит получить несколько мер поддержки одновременно через «одно окно». Зачастую ПФР и ФСС работают с одними и теми же людьми. Так что волгоградцам будет проще иметь дело с одним фондом.

Когда начнет работу Социальный фонд России в Волгоградской области и где он будет?

В ближайшее время Волгоградской области откроются 42 единых офиса обслуживания на базе действующей ныне клиентской службы ПФР. Их адреса можно посмотреть здесь.

Изменится ли перечень услуг?

ПФР и ФСС объединятся в один фонд, которому перейдут все выплаты, услуги и обязательства. Но получать эти услуги будет удобнее.

Что будет с личными кабинетами на сайтах?

Возможность обращаться в ПФР и ФСС, не выходя из дома, у волгоградцев останется. Доступ в личные кабинеты сохранится через портал госуслуг. В дальнейшем почти все услуги Социального фонда России можно будет получить дистанционно.

Возможны ли задержки выплат пенсий и пособий?

- После объединения Фондов граждане продолжат получать положенные им пенсии, пособия и другие выплаты в привычные для них даты, - комментируют в ПФР.

Ходить или звонить для этого волгоградцам никуда не нужно. Все будет сделано автоматически без лишних личных хлопот.