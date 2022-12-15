Дмитрий Аверов: В новом бюджете предусмотрено финансирование по всем принятым социальным обязательствам

Фото: пресс-служба Липецкого облсовета

- Дмитрий Львович, депутаты недавно приняли проект нового бюджета области. В чем его особенности?

- Документ тщательно проработан, он сверстан на основе 21 государственной программы Липецкой области. Это бюджет роста, движения вперед, в приоритете – социальная направленность. Намечено повышение зарплат бюджетникам, строительство социальных объектов – здесь и школы, и детские сады, и спортивные сооружения. Предусмотрено финансирование по всем принятым социальным обязательствам. Несмотря на все вызовы времени, наш регион продолжит развиваться.

- Всегда значимые темы – жилье для детей-сирот, развитие образования, здравоохранения… Какая здесь ситуация?

- На приобретение и строительство жилья для детей-сирот в 2023 году из областного бюджета запланировано свыше 790 млн рублей. В этом году принято решение о предоставлении детям-сиротам жилищных сертификатов. Такую возможность уже получили (и реализовали) 29 человек, а в следующем году – еще более 100 детей-сирот.

Почти 470 млн рублей запланировано в следующем году на строительство по концессионному соглашению современных школ в Лебедяни (на 1224 места) и в Липецке – на 1500 мест. Значительные средства выделены на ремонт (порядка 150 млн руб) и реконструкцию образовательных учреждений.

Повышенное внимание традиционно уделяем здравоохранению – запланированы средства на строительство и оснащение хирургического корпуса детской областной больницы. Предусмотрено и финансирование на строительство нового корпуса больницы в Добром и поликлиники в микрорайоне «Елецкий».

Не останутся без внимания сфера культуры, спорта, туризма. Будет идти реконструкция дворца молодежи «Октябрь» и детского лагеря «Прометей», оснащаться построенные сельские ДК. Это лишь часть обширного списка запланированных работ по социальным объектам.

- Говоря еще о важной теме - поддержке участников СВО и членов их семей – принимаются ли дополнительные меры?

- Работа по оказанию помощи семьям участников СВО ведется в непрерывном и приоритетном режиме. Соответствующие изменения по новым мерам соцподдержки вносятся и в законодательную базу Липецкой области. Так, дети участников СВО, посещающие группы продленного дня будут теперь обеспечены горячим питанием. Это касается и учащихся колледжей, техникумов, училищ, обучающихся очно. Кроме того, члены семей СВО смогут получить бесплатное профобразование или дополнительную специальность. Также семьи участников СВО, воспитывающие ребёнка (детей) до 3 лет либо ребёнка-инвалида (детей-инвалидов), могут рассчитывать на соцконтракт для преодоления трудной жизненной ситуации. Сами депутаты постоянно оказывают гуманитарную помощь мобилизованным липчанам. Подготовлена новая партия груза – одежда, экипировка, снаряжение – все это накануне Нового года передадим нашим ребятам.

- Как будет реализована программа социальной газификации в регионе?

- Право на оплату стоимости газификации за счет бюджета есть у липчан со среднедушевым доходом не более двукратной величины прожиточного минимума. Такое право распространяется на многодетные семьи, ветеранов ВОВ. Размер компенсации составляет 130 тысяч рублей. Областной закон о господдержке отдельным категориям граждан, принятый в феврале нынешнего года, показал свою востребованность. Подчеркну, что недавно депутаты продлили закон о бесплатной газификации еще на год – до 1 января 2024 года.