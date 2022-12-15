Студенты Волжского политехнического техникума «ЕвроХим-ВолгаКалий» организовал экскурсию для студентов Волжского политехнического техникума

Фото: Ирина СИМОНОВА

По прибытию на горно-обогатительный комбинат ребят встретили молодые специалисты, которые подробно рассказали об особенности одного из самого крупного месторождения калийной руды в России, ведь строительство рудника шло в сложных гидрогеологических условиях, о текущем этапе реализации проекта, новейших разработках, политики компании, основанной на принципах ответственного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления, а также ответили на вопросы о трудоустройстве, зарплатах и льготах.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Ознакомившись с техникой безопасности и переодевшись в средства индивидуальной защиты, экскурсанты под руководством специалистов посетили важнейшие объекты поверхностного комплекса Гремячинского горно-обогатительного комбината – склад руды и готового продукта, в котором хранится до 250 тысяч тонн хлористого калия, корпуса сильвинитовой обогатительной фабрики.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Во время экскурсии студентам представилась уникальная возможность пообщаться с профессионалами горняцкого дела и задать им множество самых разных вопросов об их труде, ведь выполнение подземных работ проводятся на рекордной глубине – 1 400 метров.

Затем будущие специалисты посетили самую творческую часть ГОКа– лабораторию аналитического контроля и выставочный зал с экспозицией 3D-макета комбината. Учитывая большой интерес молодежи к игровой компьютерной индустрии, сотрудники предложили надеть VR-очки, чтобы продолжить экскурсию уже виртуально. VR-объекты градообразующего предприятия разнообразны: начиная от производственного поверхностного комплекса из 30 зданий и заканчивая многокилометровыми горных выработок подземного комплекса с возможностью детально рассмотреть всю проходческую технику, включая знаменитый комбайн-гигант «Урал-20Р».

По окончание экскурсии, студенты отметили, что почерпнули для себя полезные знания, которые пригодятся им в будущей профессиональной деятельности.

«Важный фокус таких экскурсий – профориентация для потенциально наших будущих работников, повышение интереса к профессиям, востребованным на комбинате, чтобы студенты профильных направлений смогли в реальности увидеть свои возможные рабочие места и познакомиться с будущими работодателями», - отметила начальник Учебного центра Марина Зезекало.

«ЕвроХим-ВолгаКалий» уделяет большое внимание подготовке кадров и поддерживает сотрудничество с лучшими учебными заведениями страны.

Так, при участии предприятия в Волжском политехническом техникуме открыта новая специальность «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых».