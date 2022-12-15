Игорь Артамонов дал старт благотворительной новогодней акции

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Новогодняя ёлка с открытками-пожеланиями юных липчан вновь появилась в приёмной губернатора Липецкой области. На праздничном дереве – 50 открыток с пожеланиями от детей с особенностями здоровья, а также от ребят из многодетных семей. Новогодние желания собрали благотворители из региональной общественной организации «Школа Мастеров» и ассоциации «Больше чем Добро».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

По традиции старт благотворительной акции «Поймай ёлку – сотвори добро!» дал губернатор Игорь Артамонов. Он снял пять открыток с желаниями, которые исполнит лично. К губернатору уже присоединились его заместители. Как только все открытки разберут, на ёлку повесят новые детские мечты.

«Эта акция стала для нас доброй традицией. Всегда с особым трепетом принимаю в ней участие. Детские мечты обязательно должны сбываться. Быть добрым волшебником не сложно и очень приятно», – прокомментировал Игорь Артамонов.

В основном дети просят игрушки, книги, канцтовары, спортивный инвентарь, товары для хобби и творчества, цифровую технику. Поддержать акцию могут все желающие. До 22 декабря такие волшебные ёлки будут стоять в торговых центрах Липецка.