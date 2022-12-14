Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» торжественно завершили II корпоративную спартакиаду

Фото: Ирина СИМОНОВА

Лидером общекомандного зачета стала команда «Управление ГОКа». Второе место у команды «Сильвинитовая обогатительная фабрика», замкнула тройку лидеров сборная «Транстроя».

Фото: Ирина СИМОНОВА

Победителей и призёров поздравил Виктор Глущенко председатель профсоюзной организации, выступившей организатором Спартакиады.

На протяжении шести месяцев работники Гремячинского горно-обогатительного комбината соревновались в 16 видах спорта, среди которых волейбол, плавание, пауэрлифтинг, настольный теннис и шашки. Упорная борьба, высокий уровень подготовки и слаженность команд, азарт состязаний сделали Спартакиаду центральным событием общественной жизни предприятия не только для самих спортсменов, но и всех сотрудников Гремячинского ГОКа, которые на протяжении всего времени соревнований болели за своих коллег.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Поэтому закрытие ежегодного спортивного марафона стало семейным праздником для всего коллектива «ЕвроХим-ВолгаКалия». Кульминационным моментом церемонии завершения Спартакиады стали веселые старты юниоров – команд детей сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината. Юные спортсмены проявили отличные соревновательные навыки и сплоченность. Взрослые участники, сменившие детей на скамьях болельщиков, внимательно следили за ходом событий и заслуженно гордились подрастающей сменой.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Это и другие общественные мероприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий» осуществляет в рамках реализации социальной политики по повышению качества жизни работников, развитию образования и социально-значимой инфраструктуры проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей.

Уже второй год подряд «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с Объединенной профсоюзной организацией проводит общекорпоративную спартакиаду, которая объединяет команды предприятия.

Целью спартакиады является привлечение к регулярным занятиям спортом, продвижение здорового образа жизни и развитие спортивной культуры среди сотрудников и их семей.