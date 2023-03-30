«Вечно живые»: Молодежный театр в Волгограде покажет спектакль о любви и войне

Спектакль «Вечно живые». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский молодежный театр 30 и 31 марта 2023 года представит зрителям премьеру трогательного спектакля о любви и войне «Вечно живые». Пьесу Виктора Розова поставил худрук театра заслуженный артист РФ Владимир Бондаренко. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж с генерального прогона спектакля.

Пьеса «Вечно живые» стала широко известной благодаря фильму «Летят журавли». По мнению режиссера-постановщика, спектакль будет интересен не только старшему поколению, но и молодежной аудитории.

- Здесь нет военных действий, но главным действующим лицом является война, которая раскрывает людей, порой, с совершенно неожиданной стороны, отмечает режиссер-постановщик.

Билетов на премьерные спектакли марта и начала апреля в продаже уже нет. Посмотреть постановку волгоградцы могут также 29 апреля и в День Победы 9 мая 2023 года. Справки по телефонам: 8(8442)38-17-52, 8(995) 407-17-52. Купить билеты онлайн можно на сайте molod-theatre.ru.

Спектакль «Вечно живые». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Вечно живые». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Вечно живые». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Вечно живые». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Вечно живые». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Вечно живые». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Вечно живые». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Вечно живые». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Вечно живые». Фото: Геннадий БИСЕНОВ