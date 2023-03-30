Волгоградцы просят пустить через ГЭС троллейбусы до Волжского

Волжане хотят ездить на работу и учебу в Волгоград на троллейбусах. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Коллективное обращение с требованием пустить через ГЭС троллейбусы с автономным ходом между Волгоградом и Волжским направили жители двух городов председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, местным властям, в облкомдортранс и МУП «Метроэлектротранс», сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Каждому из адресатов данного заявления поручаем организовать межмуниципальный троллейбусный маршрут из Волгограда в Волжский. Наличие троллейбусов с автономным ходом позволяет продлить троллейбусный маршрут через ГЭС в Волжский без строительства контактной сети на первое время, - отмечают жители двух городов в своем обращении.

Свое требование волгоградцы и волжане обосновывают необходимостью дальнейшего восстановления и развития троллейбусного движения в регионе. Кроме того, активисты, которые до этого требовали возродить троллейбус №18 в Кировском районе, пустить «рогатых» в Городище и в аэропорт, поддерживают отмену пригородных маршруток №160 и №260.

- Курсирование пригородных «газелей» через весь город является деградирующим с точки зрения удобства и развития, - отмечают общественники. Кроме того, считают, что эти маршрутки отнимают пассажиров у волгоградских трамваев и троллейбусов.

Для Волгограда за последние два года закупили 110 троллейбусов-гибридов с автономным ходом, 54 из которых поступят в город в течение этого года. Волжанам тоже нужен «современный и безопасный транспорт для передвижения в Волгоград и обратно», считают авторы обращения.