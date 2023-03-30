Все желающие могут написать диктант в Горьковке и пяти вузах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Тысячи взрослых людей, в том числе сотни волгоградцев, в 14 часов 8 апреля 2023 года вновь сядут за парты, чтобы проверить, насколько хорошо они знают русский язык. Юбилейный Тотальный диктант-2023 в Волгограде напишут на шести площадках, главной из которых по традиции станет библиотека имени Горького. В Волжском откроют три площадки в вузах. Проверить свои знания можно и онлайн из любой точки мира. Регистрация на участие уже открыта на сайте проекта, сообщили сайту volgograd.kp.ru коррдинаторы.

Где написать Тотальный диктант - 2023 8 апреля в Волгограде

В этом году Волгограде присоединится к Тотальному диктанту в 12-й раз. Помимо Горьковки желающих проверить свои знания примут университеты: ВолГУ, Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС (ул. Гагарина, 8) и Волгоградский филиал МФЮА. Для иностранцев, которые не так давно учат русский язык облегченную версию диктанта устроят в ВГСПУ. Места для регистрации везде еще имеются.

Участники напишут текст писателя Василия Авченко о путешественнике и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Чтобы пройти на площадки в вузах понадобится не только предварительная регистрация, но и паспорт.

В Волгограде в Горьковке писать Тотальный диктант-2023 будут по традиции с учителем лицея №6 Анной Селезневой. В ВолГУ читать текст будет доцент Елена Сидорова, в ИАиС ВолгГТУ – доцент Мария Латышева. Звездных диктаторов в этом году пока не заявили, зато с кандидатами филологических наук писать будет проще. Но оценка на этом диктанте не главное, да и кроме вас ее никто не узнает. Возможно, именно поэтому многие волгоградцы ходят писать Тотальный диктант каждый год, пока не получат заветную пятерку. Отличников обязательно отметят.

Где написать Тотальный диктант 8 апреля 2023 в Волжском

Филиал НИУ «МЭИ» в Волжском, пр. Ленина, 69. Доступно 600 мест.

ВПИ, Волжский, пр. Ленина, 72. Доступно 500 мест.

Волжский филиал ВолГУ, ул. 40 лет Победы, 11. Доступно 500 мест.