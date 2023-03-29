В Волгограде у 32-летнего актера театра нашли 6 граммов гашишного масла

В посылке явно были не краски Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Дзержинском районе Волгограда задержали 32-летнего актера местного театра. Мужчина пошел в почтомат забирать посылку с канцтоварми - карандашами, красками и фломастерами. Но сотрудники правопорядка, заставшие молодого человека в момент получения товара проверили содержимое и обнаружили там наркотическое средство. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчина сознался, что делал заказ для себя Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

После того, как к молодому человеку подошли сотрудники оперативной службы и попросили показать заказ, он не заметил подвоха. Однако сотрудники правопорядка обнаружили в баночке из-под желтой краски вместо гуаши вязкую полупрозрачную жидкость. Взяв ее содержимое на экспертизу, им удалось установить, что вместо краски в емкости было 6 граммов гашишного масла.

Мужчина сознался, что делал заказ для себя Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Мужчина признался, что заказал он наркотики через Интернет и собирался лично их использовать. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления незаконное употребление, хранение и распространение наркотических средств. Молодому человеку грозит лишение свободы от 3 до 10 лет.

Некоторые читатели "Комсомольская правда-Волгоград" узнали в задержанном 32-летнего актера из труппы Нового экспериментального театра, Кирилла Завгороднева. Однако в НЭТе этот факт не подтвердили.

- Кирилл Завгороднев находился в отпуске с 17 марта этого года. 28 марта написал заявление по собственному желанию. За данный период времени – с 17 по 29 марта – никаких запросов и официальной информации от правоохранительных органов в НЭТ в отношении Завгороднева не поступало, - прокомментировала директор театра Ангелина Шершень.