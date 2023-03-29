Очистные сооружения на юге Волгограда оказались источником загрязнения Волги

В Волгограде выявили один из опасных источников загрязнения Волги Фото: Эдуард Пальгунов

Очистные сооружения в Кировском районе Волгограда оказались в числе источников загрязнения Волги. Об этом в своем телеграм-канале сообщили руководитель Росприроднадзор России Светлана Радионова. Всего в стране были выявлены 25 источников негативного влияния на реку.

В течение 2022 года специалисты обследовали 242 потенциальных источника загрязнения Волги в регионах, через которые протекает река. Специалисты выезжали на места сброса сточных вод, районы затопления судов и расположения объектов накопленного вреда, причальные станции и устья малых рек.

- Всего выявлено 25 объектов, обследования вблизи которых показали максимальные концентрации загрязняющих веществ, - отметила Светлана Радионова.

Вредные для Волги сбросы были выявлены в Тверской, Вологодской, Ярославской, Костромской, Московской, Ивановской, Саратовской, Нижегородской, Ульяновской, Астраханской, Мордовии, Татарстане, Чувашии. Причем в некоторых регионах нашли несколько источников загрязнения реки. А в Самарской области не оказалось вредных для Волги объектов. В Волгограде источник загрязнения один.

Напомним, в Волгограде на острове Голодный не первый год строятся новые очистные сооружения для очистки бытовых отходов. Кроме того, на правом берегу Волги на территории областного центра появились 13 локальных очистных сооружений. Однако после строительства по нацпроекту "Экология" они оказались бесхозными, по требованию прокуратуры мэрия приняла их на баланс.