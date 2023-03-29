В Волгограде открылась выставка «Диво дивное»: фоторепортаж

В Волгограде открылась выставка «Диво дивное». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале художественной школы №1 имени Федорова в Волгограде открылась 30-я выставка декоративно-прикладного творчества «Диво дивное». В экспозиции, которую можно посмотреть до 4 апреля 2023 года, тысячи удивительных работ волгоградских мастеров. Также в программе – концерты, мастер-классы и ярмарка. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж с выставки.

На выставке можно увидеть народные костюмы и творения мастеров с золотыми руками, выполненные в русских традициях и в современном дизайне. 30 марта 2023 года в выставочном зале на Краснознаменской, 6 с 10 утра пройдет конкурс фольклорно-этнографических композиций и народной песни «Семейный круг». На «День мастера» с самыми разными мастер-классами волгоградцев приглашают 31 марта и 1 апреля с 10 до 17 часов. Также 1 и 2 апреля будет работать Славянская ярмарка.

В Волгограде открылась выставка «Диво дивное». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась выставка «Диво дивное». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась выставка «Диво дивное». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась выставка «Диво дивное». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась выставка «Диво дивное». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась выставка «Диво дивное». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась выставка «Диво дивное». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась выставка «Диво дивное». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась выставка «Диво дивное». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась выставка «Диво дивное». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась выставка «Диво дивное». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась выставка «Диво дивное». Фото: Геннадий БИСЕНОВ