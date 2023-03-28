Эксперты отметили: объем трансграничных переводов в мягких валютах превысил 10 млрд рублей с начала года

За год доля таких операций увеличилась в 15 раз, а объем – более чем в 20 раз. С начала этого года число переводов в мягких валютах составило уже 15 тысяч на общую сумму более 10 млрд рублей, что составляет почти половину от объема прошлого года.

«В 2022 году в кратчайшие сроки восстановили трансграничные переводы в надежном формате, защищенном от влияния санкционных ограничений – на базе мягких валют.», – отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» банка ВТБ.

Совершить трансграничный перевод в национальных валютах можно разными способами. Для переводов по реквизитам клиентам необходимо предварительно открыть текущий счет в национальной валюте, купив ее в приложении банка. По карточным переводам деньги спишутся в рублях, а затем автоматически конвертируются в валюту страны-партнера (по курсу банка-получателя), достаточно указать только номер карты получателя и его ФИО. По номеру мобильного телефона российские клиенты могут мгновенно отправлять деньги на счет или карту клиенту – физическому лицу.