Комитет думы Волгоградской области поддержал повышение компенсации затрат на газификацию жилья

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Сегодня комитет Волгоградской областной Думы по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов рассмотрел проект закона об изменениях Социального кодекса региона. Инициированный губернатором Андреем Бочаровым законопроект предусматривает, в частности, расширение перечня категорий граждан, которым будет предоставляться компенсация затрат на газификацию жилья. Также предлагается увеличить сумму указанной выплаты с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

Изменения в статью 56 Социального кодекса Волгоградской области вносятся во исполнение поручений Президента РФ по обеспечению на льготной основе технологического присоединения к газораспределительным сетям газового оборудования отдельных категорий граждан и субсидирования покупки этого оборудования.

В целях повышения социальной защищенности граждан проектом закона предлагается распространить установленную меру соцподдержки на ветеранов боевых действий, членов семей погибших ветеранов боевых действий, многодетные семьи и ветеранов труда. В настоящее время размер компенсации затрат на газификацию жилья составляет 50 тысяч рублей. Проектом закона предусмотрено увеличение этой суммы до 100 тысяч рублей, что соответствует средней для региона стоимости приобретения и установки газового оборудования и позволит граждан возместить данные затраты.

«Региональные парламентарии понимают важность губернаторского законопроекта с точки зрения оказания помощи гражданам, заслужившим особое внимание государства и нуждающимся в социальной поддержке, – отметил председатель профильного комитета областной Думы Евгений Кареликов. – После положительного решения нашего комитета изменения Социального кодекса будут рассмотрены на следующем заседании законодательного собрания региона до конца текущего года. И у нас есть все основания полагать, что этот закон будет принят».

Напомним, президентская программа догазификации позволяет жителям газифицированных населенных пунктов бесплатно подвести «голубое топливо» до границ своего участка и сделать врезку в распределительные сети. Дальнейшие работы на территории и внутри домовладения, а также покупка газового оборудования оплачиваются собственником. При этом льготные категории граждан имеют право на компенсацию. По решению Правительства России программа догазификации с 2023 года станет бессрочной, кроме того, бесплатно подвести «голубое топливо» до границ участка можно будет как к частным домовладениям, так и к социальным объектам, учреждениям здравоохранения и образования.

Региональным штабом по догазификации во главе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым уже принято более 13 тысячи заявок, в том числе по десяти тысячам заключены договоры. К 8,6 тысячи домовладений газ до границ участка уже подведен. Последние нововведения позволят существенно расширить круг участников данной программы и количество газифицированных объектов.