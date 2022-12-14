В Волгограде фура упала с заснеженного моста на Третьей продольной

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде в первый день снегопада случилась жуткая авария в Дзержинском районе. На Ангарском фура пробила дорожные ограждения и вылетела с моста на Третьей продольной. Авария случилась 14 декабря примерно в 16.30 над рекой Царица. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля допустил съезд с проезжей части и, повредив несколько десятков метров дорожного ограждения, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Место ДТП оградили полицейские и спецмашины, которые должны расчищать снег. Фура упала с высоты около 40 метров. На месте работают спасатели, медики, полицейские, прибыло руководство городской Госавтоинспекции. Водителя грузового авто пока из кабины не достали. Очевидцы сообщают, что он живой.

Позже стало известно, что мужчина выжил, его доставили в 25-ю больницу Волгограда. Городские власти уверяют, что ЧП никак не связано с состоянием дороги - она была почищена. Как раз накануне, по словам чиновников, колонна дорожной спецтехники обработала спуски и подъемы на Третьей Продольной.

- Очередной проход колонны комбинированных дорожных машин по Третьей продольной магистрали в районе пересечения с ул. Ангарской осуществлялся с 14 до 15 часов 14 декабря, в результате чего дорожное покрытия на данном участке было приведено в нормативное состояние, - заявили в администрации Волгограда.