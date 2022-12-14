В «Роторе» прокомментировали информацию о переходе Дмитрия Переверзева за полмиллиона рублей

Фото: СК "Ротор"

14 декабря в спортивных медиа появилась информация, что «Ротор» может заплатить за футболиста «Биолога-Новокубанск» Дмитрия Переверзева полмиллиона рублей. О том, что клуб из поселка Прогресс выставил «сине-голубым» чек в 500 тысяч рублей, написал телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым». Сумма для второй лиги приличная. При этом волгоградский клуб финансируется из бюджета региона, поэтому не может на покупку игроков тратить ни копейки. На трансферы могут идти только деньги спонсоров, которых у «Ротора» почти нет.

- Посмотрим, как «Ротор» будет оплачивать трансфер. Из бюджетных денег этого делать нельзя, а внебюджетные в клубе достаточно скудные, - сообщает журналист Сергей Ильев.

В «Роторе» прокомментировали информацию о возможном переходе лучшего бомбардира «Биолога» в текущем сезоне. У Дмитрия Переверзева в 18 матчах группы 1 Второй лиги 7 забитых мячей, один из которых был забит в ворота «Ротора» в игре 16-го тура, которая завершилась со счетом 2:2. Гендиректор волгоградского клуба опроверг информацию о трансфере.

- В очередной раз в телеграм-каналах публикуется информация, которая не соответствует действительности. Определенно, нам необходимо точечное усиление, и у нас есть обширный список футболистов, которые входят в сферу наших интересов. Переверзева в нем нет. Когда появится конкретика, то мы расскажем все на наших официальных ресурсах, - подчеркнул в разговоре с сайтом volgograd.kp.ru генеральный директор «Ротора» Павел Никитин.

Дмитрий Переверзев забил в первой части сезона 7 мячей. Фото: ФК "Биолог-Новокубанск".

Удалось узнать и комментарий представителей клуба из поселка Прогресс Краснодарского края. Начальник команды «Биолог-Новокубанск» Алексей Корбут впервые слышит об интересе «Ротора» к Переверзеву.

- Мы в клубе тоже прочитали эту информацию, но «Ротор» не обращался к нам по поводу трансфера Переверзева ни письменно, ни устно. Контактов с представителями «Ротора» по переходу нет никаких. Не знаю, почему вообще такая информация появилась. Если будут какие-то предложения, мы их рассмотрим переход нашего футболиста в любой клуб. Пока же ничего такого не происходит, - рассказал в телефонном разговоре Алексей Корбут.

Еще в телеграм-канале сообщили, что у «Ротора» якобы есть теневой спортивный директор.

- Не будет преувеличением сказать, что теневым внештатным спортивным директором «Ротора» является Борис Стукалов, отец Алексея Стукалова, - написал Сергей Ивлев.

В «Роторе» назвали фейком, что в клубе работает тандем Стукаловых.

- При всем уважении к Борису Алексеевичу, должность спортивного директора занимает Андрей Дуров, и за трансферную политику клуба отвечает он. Призываю наших болельщиков доверять только официальной информации, - добавил гендиректор «сине-голубых» Павел Никитин.