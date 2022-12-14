Встречали Деда и Снегурочку из Великого Устюга на перроне сотни детей с родителями.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Сказочный поезд Деда Мороза приехал в Волгоград в 11 утра 14 декабря 2022 года. О прибытии главного новогоднего волшебника на железнодорожный вокзал горожан известил гудок ретро-паровоза, украшенного гирляндами из сотен фонариков. Встречали Деда и Снегурочку из Великого Устюга на перроне сотни детей с родителями. Всем хотелось приблизить новогоднее чудо. Смотрите фоторепортаж сайта volgograd.kp.ru.
В составе новогоднего поезда 19 вагонов. Там есть и салон-приемная, и вагон-сцена, и даже «Сказочная деревня» для игр и квестов. Для безбилетников - вагоны-рестораны, вагон-лавка. Те, кто успел купить весьма дорогие билеты, смогли пообщаться с Дедом Морозом, получить подарок, пройти квест и попить чай в вагоне-ресторане.
С остальными гость из Великого Устюга пообщался на перроне вокзала. Гостей ждала развлекательная программа с аниматорами. В Волгограде главный Дед Мороз страны пробудет до 20.20, а дальше отправится вновь в путешествие по России.
Детвору развлекали аниматоры.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Артисты пели и плясали.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Деда Мороза встречала толпа людей.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
О прибытии известил гудок ретро-паровоза, украшенного гирляндами из сотен фонариков.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Дед Мороз со Снегурочкой прибыли из Великого Устюга.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Праздничный поезд Деда Мороза 14 декабря прибыл в Волгоград.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Дед Мороз поздравил всех с наступающим праздником.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Дедушка пообщался с детворой.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Подарком для детворы стал первый снег.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Поезд был просто сказочным.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В составе разные вагоны.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Весь в огнях и украшениях.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Для безбилетников - вагоны рестораны.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Попасть свободно можно было и в лавку.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ