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Общество14 декабря 2022 13:25

Праздничный поезд Деда Мороза 14 декабря прибыл в Волгоград

Смотрите фоторепортаж о визите главного новогоднего волшебника
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Встречали Деда и Снегурочку из Великого Устюга на перроне сотни детей с родителями.

Встречали Деда и Снегурочку из Великого Устюга на перроне сотни детей с родителями.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сказочный поезд Деда Мороза приехал в Волгоград в 11 утра 14 декабря 2022 года. О прибытии главного новогоднего волшебника на железнодорожный вокзал горожан известил гудок ретро-паровоза, украшенного гирляндами из сотен фонариков. Встречали Деда и Снегурочку из Великого Устюга на перроне сотни детей с родителями. Всем хотелось приблизить новогоднее чудо. Смотрите фоторепортаж сайта volgograd.kp.ru.

В составе новогоднего поезда 19 вагонов. Там есть и салон-приемная, и вагон-сцена, и даже «Сказочная деревня» для игр и квестов. Для безбилетников - вагоны-рестораны, вагон-лавка. Те, кто успел купить весьма дорогие билеты, смогли пообщаться с Дедом Морозом, получить подарок, пройти квест и попить чай в вагоне-ресторане.

С остальными гость из Великого Устюга пообщался на перроне вокзала. Гостей ждала развлекательная программа с аниматорами. В Волгограде главный Дед Мороз страны пробудет до 20.20, а дальше отправится вновь в путешествие по России.

Детвору развлекали аниматоры.

Детвору развлекали аниматоры.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Артисты пели и плясали.

Артисты пели и плясали.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Деда Мороза встречала толпа людей.

Деда Мороза встречала толпа людей.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

О прибытии известил гудок ретро-паровоза, украшенного гирляндами из сотен фонариков.

О прибытии известил гудок ретро-паровоза, украшенного гирляндами из сотен фонариков.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Дед Мороз со Снегурочкой прибыли из Великого Устюга.

Дед Мороз со Снегурочкой прибыли из Великого Устюга.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Праздничный поезд Деда Мороза 14 декабря прибыл в Волгоград.

Праздничный поезд Деда Мороза 14 декабря прибыл в Волгоград.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Дед Мороз поздравил всех с наступающим праздником.

Дед Мороз поздравил всех с наступающим праздником.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Дедушка пообщался с детворой.

Дедушка пообщался с детворой.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Подарком для детворы стал первый снег.

Подарком для детворы стал первый снег.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Поезд был просто сказочным.

Поезд был просто сказочным.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В составе разные вагоны.

В составе разные вагоны.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Весь в огнях и украшениях.

Весь в огнях и украшениях.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Для безбилетников - вагоны рестораны.

Для безбилетников - вагоны рестораны.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Попасть свободно можно было и в лавку.

Попасть свободно можно было и в лавку.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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