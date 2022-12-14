Встречали Деда и Снегурочку из Великого Устюга на перроне сотни детей с родителями. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сказочный поезд Деда Мороза приехал в Волгоград в 11 утра 14 декабря 2022 года. О прибытии главного новогоднего волшебника на железнодорожный вокзал горожан известил гудок ретро-паровоза, украшенного гирляндами из сотен фонариков. Встречали Деда и Снегурочку из Великого Устюга на перроне сотни детей с родителями. Всем хотелось приблизить новогоднее чудо. Смотрите фоторепортаж сайта volgograd.kp.ru.

В составе новогоднего поезда 19 вагонов. Там есть и салон-приемная, и вагон-сцена, и даже «Сказочная деревня» для игр и квестов. Для безбилетников - вагоны-рестораны, вагон-лавка. Те, кто успел купить весьма дорогие билеты, смогли пообщаться с Дедом Морозом, получить подарок, пройти квест и попить чай в вагоне-ресторане.

С остальными гость из Великого Устюга пообщался на перроне вокзала. Гостей ждала развлекательная программа с аниматорами. В Волгограде главный Дед Мороз страны пробудет до 20.20, а дальше отправится вновь в путешествие по России.

Детвору развлекали аниматоры. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Артисты пели и плясали. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Деда Мороза встречала толпа людей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

О прибытии известил гудок ретро-паровоза, украшенного гирляндами из сотен фонариков. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Дед Мороз со Снегурочкой прибыли из Великого Устюга. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Праздничный поезд Деда Мороза 14 декабря прибыл в Волгоград. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Дед Мороз поздравил всех с наступающим праздником. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Дедушка пообщался с детворой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Подарком для детворы стал первый снег. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Поезд был просто сказочным. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В составе разные вагоны. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Весь в огнях и украшениях. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Для безбилетников - вагоны рестораны. Фото: Геннадий БИСЕНОВ