Волгоград в среду засыпало снегом Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На протяжении половины первого зимнего месяца в Волгограде вообще не было снега. Зато 14 декабря небесная канцелярия не пожалела осадков. На областной центр в среду обрушился сильный снегопад. Уже с утра на дорогах был коллапс, волгоградцы шли на учебу и работу по сугробам, коммунальщики весь день не прекращают расчищать улицы города. И пока одни испытывают от большого количества снега неудобства, другие наоборот радуются настоящей зиме. Сайт volgograd.kp.ru публикует фоторепортаж первого снегопада в Волгограде 14 декабря 2022 года.

На дорогах образовалась снежная каша Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Чтобы поехать, недостаточно только прогреть машину Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Из-за снега утром в областном центре образовались 9-балльные пробки. Неудивительно, что некоторые волгоградцы опоздали по своим делам и на работу. Вышедшие 60 единиц спецтехники не успевали расчищать дороги, в итоге число машин для уборки снега увеличилось до 120.

На уборку улиц вышли 120 единиц спецтехники Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В середине декабря в Волгограде началась настоящая зима Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Во дворах расчистка тротуаров и дорога входит в обязанности управляющих компаний. Дворники были вынуждены работать с лопатами весь день, так как осадки не прекращаются.

Дворники вооружились лопатами и специальной техникой для уборки снега Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Дворники расчищают снег во дворах весь день Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Автомобилисты столкнулись не только с пробками, которые спали лишь после обеда, а также с обледеневшими и заснеженными машинами. Вечером в среду водителям снова придется расчищать свои авто.

Зато в снегопад получаются красивые фотографии Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вечером волгоградцам снова придется расчищать свои авто, чтобы добраться с работы до дома Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Зато во время снегопада можно сделать красивые фотографии, а также погулять по паркам и скверам, в которых наступила настоящая зимняя сказка.