Волгоград завалило снегом: на дороги города вышли 120 снегоуборочных машин, в центре не работают светофоры

В Волгограде снегопад не прекращается с ночи. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Начавшаяся еще ночью метель не прекращается в Волгограде, и дорожники работают в безостановочном режиме, уверяют городские власти. Спецтехника уже по нескольку раз обработала от гололеда одни и те же улицы и вывозят горы снежных масс. По информации администрации Волгограда, предприятия «Северное» и «ДСЭР Советского района» выгнали на дороги уже 120 единиц спецтехники, в том числе КДМ, тракторы-щетки, погрузчики и грузовые машины.

Дороги от этого идеальными не стали, но пробки немного рассосались. На 13.00 в Волгограде заторы оцениваются в 7 баллов, утром было 9 баллов. Многие водители жалуются, что не видели не одной снегоуборочной машины. В мэрии говорят, что сейчас спецтехника чистит проспект Металлургов, улицы Еременко, Кирова, Лазоревой, проспект Героев Сталинграда, улицы Землячки, Космонавтов и многие другие. Особое внимание уделяют путепроводам, спускам и подъемам, а также сложным перекресткам.

Волгоградцы отмечают, что на дорогах все равно каша. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На одни и те же улицы бригады возвращаются как минимум дважды: сначала рассыпают реагенты, потом счищают растаявшую массу. Мешают дорожникам брошенные у обочин автомобили. Из-за них невозможно качественно очистить дороги, поэтому мэрия настоятельно просит автомобилистов убрать все припаркованные на проезжей части машины. Особенно там, где их бросили на выделенке для общественного транспорта.

Хотя дорожная техника действительно работает. Но ей мешают брошенные у обочины автомобили. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вышли на улицы и дворники с лопатами. За уборку снега во дворах отвечают УК и ТСЖ, в городских парках работают коммунальщики муниципальных предприятий. Пешеходам все равно стоит быть осторожными. Еще масса территорий не видела следов уборки. Лучше передвигаться осторожно, чтобы не слечь перед праздниками с переломами.

Аэропорт Волгограда работает стабильно – вовремя вылетели и прибыли все запланированные рейсы. А вот офисы в центре города в разгар рабочего дня остались без света, некоторое время не работали и светофоры.

В центре города на время перестали работать светофоры. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Госавтоинспекция просит волгоградцев, которые не успели переобуть колеса или водят машину неуверенно, пересесть на общественный транспорт и не осложнять и без того непростую обстановку на дорогах. В городе из-за нечищенных дорог много мелких ДТП.