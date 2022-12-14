Профессор ВолгГМУ призвала волгоградцев надеть маски из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

Профессор медуниверситета рекомендовала волгоградцам использовать маски в общественных местах Фото: Олег ЗОЛОТО

Остановить распространение гриппа и ОРВИ в Волгоградской области может масочный режим. Заведующий кафедрой общей гигиены и экологии ВолгГМУ, доктор медицинских наук, профессор Наталья Латышевская заявила, что волгоградцам необходимо вернуться к использованию масок и соблюдению социальной дистанции.

- Мы расслабились! Зайдите в любой общественный транспорт или офисное помещение и увидите, что в самый разгар заболеваемости люди полностью игнорирует меры защиты. При том, что в этом году мы имеем дело с весьма агрессивной формой гриппа, все ходят без масок и не соблюдают социальную дистанцию, - приводит слова Натальи Латышевской пресс-служба ВолгГМУ.

Профессор напомнила, что при появлении коронавируса про грипп все забыли, хотя до пандемии от него страдали многие волгоградцы. Медикам удавалось спасти не каждого госпитализированного пациента.

- Я рекомендую населению использовать одноразовые маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, - добавила профессор.

Напомним, в Волгоградской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемический порог на 28%. Жители региона, в том числе, подхватывают опаснейший свиной грипп, сильно болеют и взрослые, и дети. В некоторых школах из-за большого числа заразившихся объявляют карантин.

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