Фото: Волгоградэнергосбыт

Жители Волгоградской области на 1 декабря 2022 года задолжали за электроэнергию более 716 миллионов рублей. Самые большие суммы просроченной задолженности у жителей крупных городов – Волгограда, Волжского, Камышина. Также в лидерах антирейтинга оказались Городищенский, Ленинский районы и Краснослободск. Волгоградцев призывают погасить долги за электроэнергию, чтобы не омрачить встречу Нового года.

Многомиллионные долги за коммуналку могут пагубно сказаться зимой, когда на энергосистему приходится максимальная нагрузка. Неоплата услуг не позволяет энергетикам проводить плановые работы для обеспечения качества и надежности электроснабжения. Из-за злостных неплательщиков могут пострадать и те, кто вовремя платит за ЖКУ. Поэтому главам администраций и чиновникам профильных подразделений районных стоит обратить внимание на платежную дисциплину потребителей, чтобы не допустить социальной напряженности и негативных ситуаций.

Тем временем волгоградские энергетики предупредили, что для ликвидации многомиллионной задолженности они используют все предусмотренные законом способы. И одна из самых действенных мер – приостановление электроснабжения. Отключения должников продлятся вплоть до 31 декабря 2022 года. Так что в праздничные дни неплательщики могут остаться без привычных удобств. Плюс к этому за подключение электроэнергии помимо суммы долга придется дополнительно заплатить порядка трех тысяч рублей.

Есть такая традиция - встречать Новый год без долгов. Волгоградцам советуют не тянуть до последнего, чтобы огни новогодней елки не погасли в самый неподходящий момент. Достаточно заплатить имеющиеся долги за электроэнергию и встречать праздник светло и радостно. Тем более, сейчас существует множество способов оплаты коммунальных услуг не выходя из дома. Погасить долг без дополнительной комиссии можно всего за минуту на официальном сайте «Волгоградэнергосбыта» по номеру лицевого счета, в личном кабинете на этом же сайте или в мобильном приложении энергокомпании.