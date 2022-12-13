В Волгограде может обрушиться склон Мамаева кургана у Храма Всех Святых

В Волгограде требуется укрепить склон у Храма Всех Святых Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде возможное разрушение одного из склонов на Мамаевом кургане угрожает Храму Всех Святых. Была проведена государственная историко-культурная экспертиза. Обследования выявили тонкие трещины вдоль склона, который не имеет запаса устойчивости. Чтобы предотвратить ЧП и обезопасить Храм, планируется построить противооползневое защитное сооружение. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на опубликованный акт экспертизы.

- Необходимо выполнение противооползневого защитного сооружения. Обоснованием выполнения инженерно-геологических изысканий стали изменения на асфальтовой части отмостки, прилегающей к склону, - уточняется в документе.

Участок Мамаева кургана, где планируются построить противооползневое сооружение, находится рядом с мемориальным знаком в виде танковой башни на постаменте (входит в ансамбль «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками») и братскими могилами воинов соединений и частей 62-й армии, погибших в боях с фашистами. Визуальный анализ территории показал, что будущие работы не затронут мемориалы. С разрешения администрации Центрального района будут вырубаться деревья и кустарники, которые находятся на месте планируемых работ. Укрепление оврага сделают из песка.

- Данное противооползневое защитное сооружение (контрбанкет) отсыпанное из песка одновременно дренирует подземную воду и инфильтрационные атмосферные осадки, не допуская застаивания воды на поверхности и образует дополнительную рекреационную территорию. Для отвода профильтровавшейся воды и предотвращения выноса песка из тела контрбанкета в основании продольного профиля насыпи устраивается закрытый дренаж в виде призмы из дренирующих материалов, - отмечается в акте экспертизы.

Отметим, Храм Всех Святых на Мамаевом кургане вместе со звонницей был построен 1 мая 2005 года.