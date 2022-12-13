Главную новогоднюю елку Волгограда устанавливают в ЦПКиО

Елка будет высотой 18 метров. Фото: Андрей Еркин

Стало известно, где будет главная городская новогодняя елка Волгограда в 2023 году. Установят ее в Центральном парке культуры и отдыха рядом с колесом обозрения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Решение принято с учетом того, что ЦПКиО постепенно становится одной из основных точек притяжения, выбираемой волгоградцами как для тихого, так и для активного семейного отдыха, - рассказали в администрации города.

Символ праздника будет 18-метровым. Сейчас в ЦПКиО уже приступили к монтажу главной городской елки. Украшают к Новому году и сам парк, где уже работают огромный ледовый каток и тюбинг горки. Днем в праздники здесь будут идти детские мероприятия на сцене, а в новогоднюю ночь устроят развлекательную программу с конкурсами и розыгрышем призов. Будет и еще один сюрприз для волгоградцев.

- Еще один естественный ледовый каток появится на озере, где летом живут черепахи, - рассказал директор парка Андрей Еркин.

В мэрии подчеркивают, что и елку поставят, и новогодний праздник в ЦПКиО устроят без привлечения бюджетных средств. В этом году мэрия решила обойтись без лишних трат и массовых гуляний. И все же главные площади в районах города украшают к Новому году тем, что есть. И праздники для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой тоже будут.