Губернатор пообещал, что новый коллектор через Царицу в Волгограде прослужит сто лет

Губернатор оценил результаты строительства. Фото: Юлия Данильченко

Новый канализационный коллектор в центре Волгограда прослужит столетие. Такое обещание 27 марта в ходе выездного совещания у поймы реки Царица дал губернатор Андрей Бочаров, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Глава региона оценил выполненные работы и рассказал о планах модернизации инфраструктуры ЖКХ на ближайшие десять лет.

«НА СТОЛЕТИЕ»

Строительство подземной канализационной нитки-дублёра протяжённостью 475 метров через реку Царицу началось после крупнейшей в истории города коммунальной аварии в сквере имени Пахмутовой прошлой осенью, из-за которой пострадали сотни тысяч волгоградцев. Порыв случился на старой металлической трубе, которую построили с нарушениями в 70-е годы. Власти быстро решили, что проблемой нужно заняться серьезно. Просто «залатать» старый участок означало отложить новое ЧП на год-другой. Где-то бы рано или поздно снова рвануло.

Через пойму проходят два коллектора. Их не убрали, решили провести санацию и эксплуатировать. Пропускная способность построенной дополнительной третьей ветки в полтора раза выше. Она сделана из современных полимерных материалов. Рабочие провели реконструкцию дюкерных переходов и сделали ревизионные камеры.

Новый коллектор прослужит столетие, пообещал глава региона. Фото: Юлия Данильченко

- Время показало, что решение, которые было принято по прокладке дополнительного коллектора, оказалось своевременным. Сегодня мы на одном из самых сложных участков, который проходит через пойму. Задача была непростой, сроки сдачи переносились. В ходе работы выяснилось очень много интересных подробностей, которые не были предусмотрены. Начиная от самого объекта, заканчивая коммуникациями, которые на протяжении всей линии прокладки коллектора сопровождали нашу работу, - отметил Андрей Бочаров

Во время строительства рабочие нашли под землей снаряд и даже старую дорогу, построенную советское время. Участок сложный, с «сюрпризами», но все получилось, несмотря на сжатые сроки.

- В течение сегодняшнего дня коллектор будет перестроен с пусконаладки на плановую работу. Прослужит сто лет точно! – пообещал Бочаров. - Наша цель – в течение ближайших десяти лет создать современную систему ЖКХ. Это огромная работа. Это не один десяток миллиардов рублей.

Деньги на модернизацию планируют получать из государственного бюджета, а также частных инвестиций.

Проект строительства. Фото: Юлия Данильченко

ДВЕ ТРУБЫ ИСЧЕЗЛИ

Следующий этап – санация двух старых веток, построенных с 60-70 годы прошлого века. Метод восстановления еще не выбрали, но подрядчик предложил новые подходы в решении таких задач. Диаметр труб на разных участках отличается, однако это не помешает системе выполнять свою функцию после санации. Работы планируют завершить до конца года. После этого приступят к восстановлению коллекторов на острове Голодном. Правда, во время обследования возникли трудности – две трубы, которые должны быть, испарились.

- Участок более двух километров на острове Голодном, где находятся очистные сооружения, полностью отсутствует, - прокомментировал губернатор. – Из четырех веток двух нет. Трубы исчезли в неизвестном направлении, и никто не привлечен к ответственности. Считаем, что нам необходимо инициировать проверку и расследование по данному вопросу и довести это дело логичного завершения. Мы должны понять, что это за невидимки, почему никто не видел исчезновения канализационных коллекторов, - резюмировал глава региона.

Дальнейшие работы будет проводить также питерская организация «Технополис».

- Мы зашли на объект на этапе аварии. Было принято решение построить новый коллектор. Две существующие ветки находились в аварийном состоянии. В данный момент выполнены пусконаладочные работы, коллектор пропускает порядка двух тысяч стоков, -прокомментировал гендиректор Андрей Шаклунов. – Вторым этапом мы приступаем к работе по ремонту двух старых дюкеров – выводим из эксплуатации, проводим диагностику, проводим ремонт. Новая ветка справится с объемом.