Огромные языки пламени и летящие искры: волгоградцы увидели яркое огненное шоу

В Волгограде прошло огненное шоу Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выходные в ЦПКиО Волгограда официально открыли весенне-летний сезон. В течение двух дней в парке была разнообразная развлекательная программа. Кульминацией стало огненное шоу. Его зрителями стали сотни горожан. Если вам не удалось попасть на огненное шоу, смотрите фоторепортаж сайта volgograd.kp.ru.

Артисты устроили танцы с пылающими веерами Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фаерщики играючи обращались с огнем Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Зрителями шоу стали сотни горожан Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В воскресенье, как только солнце ушло за горизонт, в ЦПКиО стало очень ярко. Фаерщики удивляли зрителей сложнейшими движениями с пылающими предметами. Языки пламени поднимались вверх и разлетались в стороны на несколько метров. Экстремальное завораживало зрителей.

Языки пламени поднимались ввысь Фото: Геннадий БИСЕНОВ

... и разлетались в стороны Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Каждое движение артистов завораживало Фото: Геннадий БИСЕНОВ

У каждого фаерщика были различные предметы, которые горели по-своему. Использовались и огнеметы. Также артисты устроили танцы и искрящимися факелами.

Сумерки были яркими Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Все горело, все искрилось Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С бенгальским огнем гигантских размеров должны справляться только профессионалы Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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