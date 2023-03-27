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Общество27 марта 2023 6:58

Огромные языки пламени и летящие искры: волгоградцы увидели яркое огненное шоу

Фоторепортаж огненного шоу в ЦПКиО Волгограда
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде прошло огненное шоу

В Волгограде прошло огненное шоу

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выходные в ЦПКиО Волгограда официально открыли весенне-летний сезон. В течение двух дней в парке была разнообразная развлекательная программа. Кульминацией стало огненное шоу. Его зрителями стали сотни горожан. Если вам не удалось попасть на огненное шоу, смотрите фоторепортаж сайта volgograd.kp.ru.

Артисты устроили танцы с пылающими веерами

Артисты устроили танцы с пылающими веерами

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фаерщики играючи обращались с огнем

Фаерщики играючи обращались с огнем

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Зрителями шоу стали сотни горожан

Зрителями шоу стали сотни горожан

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В воскресенье, как только солнце ушло за горизонт, в ЦПКиО стало очень ярко. Фаерщики удивляли зрителей сложнейшими движениями с пылающими предметами. Языки пламени поднимались вверх и разлетались в стороны на несколько метров. Экстремальное завораживало зрителей.

Языки пламени поднимались ввысь

Языки пламени поднимались ввысь

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

... и разлетались в стороны

... и разлетались в стороны

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Каждое движение артистов завораживало

Каждое движение артистов завораживало

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

У каждого фаерщика были различные предметы, которые горели по-своему. Использовались и огнеметы. Также артисты устроили танцы и искрящимися факелами.

Сумерки были яркими

Сумерки были яркими

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Все горело, все искрилось

Все горело, все искрилось

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С бенгальским огнем гигантских размеров должны справляться только профессионалы

С бенгальским огнем гигантских размеров должны справляться только профессионалы

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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