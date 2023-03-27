Огромные языки пламени и летящие искры: волгоградцы увидели яркое огненное шоу

В Волгограде прошло огненное шоу
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В выходные в ЦПКиО Волгограда официально открыли весенне-летний сезон. В течение двух дней в парке была разнообразная развлекательная программа. Кульминацией стало огненное шоу. Его зрителями стали сотни горожан. Если вам не удалось попасть на огненное шоу, смотрите фоторепортаж сайта volgograd.kp.ru.
Артисты устроили танцы с пылающими веерами
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Фаерщики играючи обращались с огнем
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Зрителями шоу стали сотни горожан
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В воскресенье, как только солнце ушло за горизонт, в ЦПКиО стало очень ярко. Фаерщики удивляли зрителей сложнейшими движениями с пылающими предметами. Языки пламени поднимались вверх и разлетались в стороны на несколько метров. Экстремальное завораживало зрителей.
Языки пламени поднимались ввысь
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
... и разлетались в стороны
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Каждое движение артистов завораживало
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
У каждого фаерщика были различные предметы, которые горели по-своему. Использовались и огнеметы. Также артисты устроили танцы и искрящимися факелами.
Сумерки были яркими
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Все горело, все искрилось
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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