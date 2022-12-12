Волгоградцу за убийство брата-близнеца дали более 8 лет колонии

Во время следственного эксперимента мужчина показал, как выбросил тело в коллектор. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Тракторозаводский райсуд Волгограда 12 декабря 2022 года вынес приговор Антону Назаренко, который в 2017 году убил молотком-гвоздодером своего брата-близнеца и спрятал тело в канализационный колодец. Мужчину приговорили к 8 годам 6 месяцам в колонии строгого режима, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Как установил суд, в 2017 году 29-летний Назаренко поссорился с братом и убил близнеца молотком. По его словам, брат отказывался помогать бабушке, которая воспитывала их после смерти родителей, оскорблял ее, бил и унижал. К тому же он был игроманом, и уже спустил в онлайн казино свою квартиру и квартиру бабушки. Чтобы скрыть следы преступления, тело убитого спрятал в канализационный колодец. Сам убийца сообщил об исчезновении брата и уехал в Санкт-Петербург.

Обнаружили кости погибшего сотрудники «Концессий» лишь в ноябре 2021 года, когда прочищали колодец.

- Одна из экспертиз позволила установить, что костные останки принадлежат мужчине, который 23 октября 2017 года покинул место своего жительства и его местонахождение было неизвестным, - рассказали в СУ СКР по региону.

После вышли и на убийцу. Свою вину Назаренко признал, но он еще может обжаловать приговор.