Уровень смертности в Волгоградской области снизился на 24,4%

Население Волгограда и области уменьшается по естественным причинам. Фото: Екатерина СИМОХИНА

За 10 месяцев 2022 года в Волгоградской области смертность снизилась на 24,4%, при этом рожать стали реже на 9,2%. По данным Росстата, по итогам января - октября 13 тысяч 911 жителей не досчитался регион за счет естественной убыли населения. При этом смертность превышает рождаемость в 1,94 раза, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

За период с января по октябрь 2022 года в Волгоградской области родилось 14 тысяч 747 малышей - это почти на полторы тысячи меньше, чем за тот же период 2021-го. Рожать стали реже на 9,2%. При этом за 10 месяцев в регионе умерли 28 тысяч 658 человек. По сравнению с прошлым ковидным годом смертность снизилась почти на четверть – на 24,4%. Естественная убыль населения в 2022 году составила 13 тысяч 911 человек.

Жениться в этом году волгоградцы стали чаще, чем разводиться. Браков заключили 12,6 тысячи, официально оформили отношения на 13,3% больше пар, чем в 2021-м. Распались с января по октябрь чуть больше 9 тысяч семей. Число разводов также выросло – на 4,7%.

Что касается октября, то основные тенденции в этом месяце не отличаются от тех, что наблюдаются в целом по итогам 2022 года. За месяц в регионе появилось на свет 1462 малыша. Умерли за это время 2583 волгоградца, в том числе 8 младенцев, которым не исполнилось и года. Если рождаемость по сравнению с октябрем 2021-го упала на 16%, то смертность – на 49,5%. Население Волгоградской области стало меньше на 1121 человека.

Зато из-за мобилизации в регионе случился свадебный бум. В октябре 2022 года поженились 2335 пар. Количество браков выросло сразу на 80 процентов. И хотя разводиться тоже стали чаще, все же число новых семей в регионе почти в три раза больше.