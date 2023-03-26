Волгоградцы изнывают от жары в квартирах из-за огненных батарей

В квартирах у волгоградцев - жара, окна - настежь. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде 26 марта воздух на улице прогрелся до рекордных для марта значений – на термометрах 18-20 градусов тепла. В квартирах из-за огненных батарей - плюс 27-28 градусов. Горожане задыхаются и изнывают от жары в своих домах и делятся лайфхаками, как снизить температуру в помещении. Кто-то открывает настежь окна, кто-то «вырубает» радиаторы, кто-то завешивает их одеялами. Есть и такие, кому жар костей не ломит. Зимой, говорят, отопления жалели, хоть сейчас погреемся.

«Осенью мерзнем, весной жаримся»

«Над нами издеваются. Топят как зимой. В квартире +27. Спать невозможно даже при открытых окнах. Когда же коммунальное хозяйство будет работать во благо населения, а не во вред?!!» – вопрошает в соцсетях Даша Никитина.

«Осенью мерзнем, весной жаримся», «Зимой холоднее батареи были, зато сейчас по полной, огненные», «Уже с февраля с открытыми окнами»,- поддерживают другие.

«Всем разная температура комфортна. Мне наши +26 в хате просто идеальны», «Жар костей не ломит. Через пару дней обещают похолодание, квартиры сразу остынут. А платежки они в любом случае присылают с огромными суммами», - отмечают третьи.

Многие переживают и за то, какой счет за огненное отопление при такой жаре выставят коммунальщики по итогам марта. Перетоп обойдет в копеечку. А суммы в квитанциях за тепло в январе и феврале были просто бешеные, в том числе благодаря тому, что тарифы на коммуналку в 2022-м выросли два раза за полгода.

Как снизить температуру в квартире

Волгоградцы делятся лайфхаками, как снизить температуру в квартире. Самый простой – закрыть вентиль на радиаторе. Но такой есть далеко не у всех, старые чугунные батареи этой возможности пользователей не предусматривают.

«В чем проблема накрыть одеялом батарею? Не красиво, не эстетично?», - делятся еще одним способом волгоградцы.

Остальные просто распахивают окна настежь. Правда, из-за горящих по всему городу костров в частнике и контролируемого выжигания камыша в балках, ощущения не приятные.

Как не платить за перетоп в квартире

Есть и еще один способ – не легкий и требующий времени, зато позволяющий сэкономить. Нужно официально зафиксировать факт перетопа в квартире.

Коммунальная услуга по отоплению считается качественной, если в угловых комнатах температура +20 градусов, в остальных не ниже +18. Ночью (с 0.00 до 5.00) планку могут опустить на 3 три градуса максимум. Перетопить же можно не больше, чем на 4 градуса. Так что если у вас в комнатах больше 22 – 24 градусов, то это уже официальный перетоп или некачественная коммунальная услуга. И за каждый час отклонения от нормы плата за отопление снижается на 0,15% от ее размера.

Чтобы зафиксировать предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества, необходимо составить соответствующий акт, отмечают в региональной инспекции госжилнадзора. Для этого нужно обратиться в УК или ТСЖ с заявлением. По закону должны измерить температуру в течение двух часов или в другое время по договоренности с жильцами.

- Акт является основанием для уменьшения размера платы за некачественные коммунальные услуги. При этом в случае, если управляющая организация не составит соответствующий акт на основании вашего заявления, то данный акт составляется собственниками и подписывается председателем многоквартирного дома и не менее чем двумя собственниками помещений данного многоквартирного дома, - поясняют в ГЖИ.

Когда отключат отопление в Волгограде в 2023 году?

Отключать отопление и завершать отопительный сезон в Волгограде и по всей стране власти должны, когда среднесуточная температура воздуха «за бортом» в течение пяти дней превышает 8 градусов тепла. Сроки эти уже давно прошли. Тем временем, уже на этой неделе в Волгограде обещают похолодание. Погода у нас весной весьма капризная. Так что официальная дата окончания отопительного сезона 2023 в Волгограде пока не известна.