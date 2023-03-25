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Общество25 марта 2023 12:42

В Волгограде открыли сезон-2023 в ЦПКиО – фото

25 и 26 марта 2023 года в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда подготовили насыщенную программу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Праздник удался.

Праздник удался.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда в субботу, 25 марта, торжественно и празднично открыли сезон-2023. С утра в ЦПКиО многолюдно. Здесь прошел большой «детский» субботник, высадили деревья, на сцене зажигают творческие коллективы, многие волгоградцы решили покататься и повеселиться на аттракционах. Смотрите фоторепортаж с официального открытия сезона сайта volgograd.kp.ru.

В парке открылись аттракционы.

В парке открылись аттракционы.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Юные волгоградцы устроили субботник.

Юные волгоградцы устроили субботник.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сажали сосны школьники и малыши.

Сажали сосны школьники и малыши.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Даже детсадовцам нашлась работа.

Даже детсадовцам нашлась работа.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В эти выходные в ЦПКиО работает марка Greenhouse Market и проходит праздник ремесел. Школьники, кадеты и детсадовцы с утра добавили парку зелени, вместе с педагогами и родителями сажали сосны и деревья. После на сцене танцевали, пели и отбивали барабанные ритмы таланты из Академии МВД, рядом приплясывала детвора. Благодаря теплой погоде все прошло на "ура".

Волгоградцы катались на каруселях.

Волгоградцы катались на каруселях.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

... и на колесе обозрения...

... и на колесе обозрения...

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

...Ловили рыбу в пруду.

...Ловили рыбу в пруду.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

... гуляли по парку с детьми...

... гуляли по парку с детьми...

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

...заходили в юрту гостеприимного кочевника...

...заходили в юрту гостеприимного кочевника...

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Праздник продолжит насыщенная программа с огненным шоу и в воскресенье, 26 марта. В ЦПКиО Волгограда с 10 утра снова будет идти концерт, работать ярмарка. Также волгоградцев ждет открытая тренировка студии танцев в 11 часов и зарядка от теннисистки Натальи Вихлянцевой в полдень. В финале горожанам подарят файер шоу, начнется оно в центральном парке вечером – в 19 часов.

На сцене зажигали барабанщицы...

На сцене зажигали барабанщицы...

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

... и танцоры...

... и танцоры...

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

... зрители тоже пустились в пляс.

... зрители тоже пустились в пляс.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы сделали море селфи и фото.

Волгоградцы сделали море селфи и фото.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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