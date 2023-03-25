В Волгограде открыли сезон-2023 в ЦПКиО – фото

Праздник удался.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда в субботу, 25 марта, торжественно и празднично открыли сезон-2023. С утра в ЦПКиО многолюдно. Здесь прошел большой «детский» субботник, высадили деревья, на сцене зажигают творческие коллективы, многие волгоградцы решили покататься и повеселиться на аттракционах. Смотрите фоторепортаж с официального открытия сезона сайта volgograd.kp.ru.
В парке открылись аттракционы.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Юные волгоградцы устроили субботник.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Сажали сосны школьники и малыши.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Даже детсадовцам нашлась работа.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В эти выходные в ЦПКиО работает марка Greenhouse Market и проходит праздник ремесел. Школьники, кадеты и детсадовцы с утра добавили парку зелени, вместе с педагогами и родителями сажали сосны и деревья. После на сцене танцевали, пели и отбивали барабанные ритмы таланты из Академии МВД, рядом приплясывала детвора. Благодаря теплой погоде все прошло на "ура".
Волгоградцы катались на каруселях.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
... и на колесе обозрения...
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
...Ловили рыбу в пруду.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
... гуляли по парку с детьми...
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
...заходили в юрту гостеприимного кочевника...
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Праздник продолжит насыщенная программа с огненным шоу и в воскресенье, 26 марта. В ЦПКиО Волгограда с 10 утра снова будет идти концерт, работать ярмарка. Также волгоградцев ждет открытая тренировка студии танцев в 11 часов и зарядка от теннисистки Натальи Вихлянцевой в полдень. В финале горожанам подарят файер шоу, начнется оно в центральном парке вечером – в 19 часов.
На сцене зажигали барабанщицы...
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
... и танцоры...
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
... зрители тоже пустились в пляс.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Волгоградцы сделали море селфи и фото.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ