Волгоградцы предложили увековечить память Героя Советского Союза Ивана Базарова

Фото: Социальный проект "Сила памяти"

Инициативная группа жителей Волгограда предлагает разместить на торце многоэтажки в Центральном районе портрет Героя Советского Союза, капитана Ивана Базарова. Изображение военного летчика собираются увековечить ко Дню Победы, как рассказала volgograd.kp.ru участница общественного проекта «Сила памяти».

- Мы - обычные мальчишки и девчонки, которые просто хотят, чтобы наших героев не забывали. Про Жукова, Рокоссовского помнят все, а про нашего земляка, командира эскадрильи 247-го истребительного авиационного полка, 5-й воздушной армии, Героя Советского Союза незаслуженно забыли. Память о нем мы хотим сохранить и оставить для потомков, – заявила Татьяна Астафьева.

Иван Федорович Базаров – уроженец Сталинградской области, села Соломатино Камышинского района, окончил Качинское училище и был призван на фронт. За свою жизнь совершил 350 боевых вылетов, 69 воздушных боев. Вопреки всем домыслам, именно в честь него, а не в честь главного героя романа Тургенева «Отцы и дети», названа одна из улиц в Краснооктябрьском районе Волгограда. На одной из многоэтажек по этой улице инициативная группа и хотела разместить изображение земляка-Героя Советского Союза.

- Мы приняли решение разместить изображение Базарова на доме №60 по улице Рокоссовского. На этой многоэтажке уже есть портрет Чуянова, но и для нашего героя найдется место на торце с другой стороны. Здесь нам навстречу пошли и управляющая компания, и глава Центрального района, - говорит координатор проекта Татьяна Астафьева.

Для осуществления этой задумки необходимо 211 тысяч рублей. В бюджет входит изготовление полотна, монтаж, обслуживание и демонтаж баннера через год. Собрать такую сумму для увековечивания героя получится только с помощью неравнодушных волгоградцев. Присоединиться к социальному проекту «Сила памяти» и помочь реализовать идею, инициативная группа приглашает всех желающих. Обращаться следует к координатору проекта Татьяне Астафьевой.